Kika/Leiner: Jetzt wird versteigert

Nach der Insolvenz der Möbelkette folgt nun die Versteigerung: Ab sofort kommen Inventar, Gastroausstattung und Lagerware aus 23 Standorten unter den Hammer.

Niklasdorf (OTS) - Nach der Kika/Leiner-Pleite heißt es nun „Wer bietet mehr“? Aus den 23 inzwischen geschlossenen Standorten in ganz Österreich werden nun verbliebene Ware, Inventar und Betriebsausstattung sowie die komplette Ausstattung der Möbelhaus-Restaurants versteigert. Insgesamt wird mit 20.000 bis 25.000 Positionen gerechnet. Die Zuschläge erfolgen ab 21. September, bis Ende Oktober 2023 soll das Großprojekt abgeschlossen sein. Für die Kika-Standorte Eisenstadt, Leoben, Wien-Ottakring und Horn können bereits Gebote abgegeben werden, ebenso für den Leiner-Standort Judenburg. In den nächsten Tagen folgen die weiteren Standorte.

Ob Sofa, Werbeschild oder Müllpresse: Hier ist alles dabei

Die Auktionen umfassen eine riesige Bandbreite an Exponaten – angefangen von klassischen Möbelhaus-Artikeln wie Leuchten, Sofas oder Wohnwänden bis zur gesamten Ausstattung der Filialen, also sämtliche Regalanlagen, Warenpodeste und Deko-Objekte bis hin zu Hub- und Transportwägen, Büromobiliar und Werbetafeln. Wer etwa ein Werbeschild im typischen Leiner-Grün oder einen Kassenverbau im Kika-Rot als Erinnerung ergattern möchte, wird hier fündig. Hinzukommt die Ausstattung der Möbelhaus-Restaurants, von der Theke bis zum Profi-Backofen, von der Spielelandschaft bis zu Großposten an Tellern, Gläsern oder Töpfen. Ob Müllpresse oder Deko-Weihnachtsbaum, ob Kinder-Hochstuhl oder Kühlzelle: Alle Exponate starten dabei bei einem Rufpreis von nur 1 Euro.

Durchgeführt werden die Versteigerungen vom österreichischen Auktionshaus Aurena in Kooperation mit Lenox-Trading, einem Spezialisten für den Rückbau und die Verwertung von Geschäftsausstattung.

Auktionen in acht Bundesländern

Insgesamt kommen folgende Standorte unter den Hammer: die Leiner-Standorte in Judenburg, Wels, Linz, Steyr, Amstetten, Vöcklabruck, Villach und Wien-Nord sowie die Kika-Standorte in Lienz, Mistelbach, Liezen, Ried im Innkreis, Feldbach, Leoben, Saalfelden, Horn, Unterwart, St. Johann/Pongau, Wörgl, Stockerau, Imst, Eisenstadt und Wien-Ottakring. Die Termine der einzelnen Auktionen werden laufend auf aurena.at ergänzt. Zuvor ist an jedem Standort eine Besichtigung der Positionen möglich.

Jeder kann mitsteigern

Alle Detailinfos und Termine zu den einzelnen Auktionen finden Sie auf aurena.at. Nach einmaliger Registrierung kann jeder – ob Firma oder Privatperson – mitbieten.

Zu den Kika/Leiner-Versteigerungen (Standorte Teil 1): https://bit.ly/3Zh9zxO



Fotos zur redaktionellen Verwendung finden Sie unter: https://rms.aurena.cloud/url/kikaleiner

Bildcredit: aurena.at

