TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Der Anfang vom Ende" von Matthias Reichle

Ausgabe vom Donnerstag, 14. September 2023

Innsbruck (OTS) - Der Kaunertaler Gletscher verlegt das Opening – eine Veranstaltungsreihe mit Kultstatus – in das Frühjahr. Grund ist der Klimawandel. Bereits jetzt sind die Auswirkungen schmerzhaft spürbar. Das dürfte aber nur der Anfang sein.





Das Jahr 2023 wird sehr wahrscheinlich eines der wärmsten der österreichischen Messgeschichte. Selbst wenn Herbst und Winter etwas kühler ausfallen, reicht das wohl noch immer für eine Top-Platzierung, heißt es. Bei der von GeoSphere Austria gestern veröffentlichten Prognose sollte es jedem heiß-kalt über den Rücken laufen. Ein Rekord jagt derzeit den nächsten.



Auch der noch recht junge September wird dank des hochsommerlichen Starts einen Stockerlplatz im Temperaturranking ergattern – nichts, das Grund zum Feiern wäre. So wurden am vergangenen Sonntag 27,5 Grad am Brenner auf 1420 Metern Seehöhe gemessen – fast um ein Grad mehr als beim bisherigen Allzeithoch 2006. Gleichzeitig mehren sich die Extremwetterereignisse, weltweit, aber auch vor der eigenen Haustür, wie man in den letzten Tagen und Wochen am eigenen Leib erfahren musste.



Während viele immer noch in den Chor der Klimawandel-Leugner und -Verharmloser einstimmen, wurde kürzlich die Pasterze, der aktuell größte Gletscher Österreichs, in einem inszenierten Begräbnis zu Grabe getragen. Von manchen als billiger Aktionismus verspottet, legte das doch einen Finger in die Wunde.



Das Sterben der Gletscher ist laut Glaziologen in Reichweite und bereits jetzt schmerzhaft spürbar. Wie im Kaunertal. Dort hat man gestern angekündigt, dass man das Opening – ein dreitägiges Fest, das fast 40 Jahre bestand – in Zukunft nicht mehr zum Saisonstart im Herbst durchführen kann, sondern erst im Frühling, wenn genug Schnee für den großen Snowpark mit seinen Halfpipes und Rampen zur Verfügung stehen wird. Dabei war das Kaunertal einst ein Ganzjahres­skigebiet mit Sommerskilauf. Heute trägt es den „Gletscher“ zwar noch im Namen, es liegt aber nur noch ein kleiner Teil der Pisten auf dem inzwischen nicht mehr ganz so ewigen Eis. Im Frühling müssen Schneedepots anlegt werden, um den Saisonstart im Oktober gewährleisten zu können.



Viele Skigebiete fahren gegen den Klimawandel inzwischen schwere Geschütze auf. Nur mit Snowfarming und Schneekanonen wird man die Entwicklung, die uns in Zukunft hart treffen wird, kaum aufhalten. Im Kaunertal zieht man die Reißleine – das Opening wäre nur noch mit großer Anstrengung im Herbst zu halten, heißt es seitens der Gletscherbahnen. Was ist es uns wert, Pisten und Skigebiete in Zukunft mit allen Mitteln und hohem Kosteneinsatz zu erhalten? Dieser Frage müssen wir uns stellen. Die Kräfte würden an anderer Stelle wahrscheinlich dringender im Kampf gegen den Klimawandel gebraucht.







Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com