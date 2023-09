WBNÖ Ecker begrüßt Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für den Wirtschaftsstandort

Umsetzung des Energiekostenzuschuss II ist eine dringliche Notwendigkeit, um Überleben vieler Betriebe zu sichern.

St. Pölten (OTS) - „Das Vertrösten der Unternehmen muss ein Ende haben, der Energiekostenzuschuss II muss schleunigst umgesetzt werden“, fordert WBNÖ Landesobmann WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker. Er begrüße daher den Fünf-Punkte-Plan der für die Wirtschaft zuständigen Landeshauptfrau, in dem diese ein klares Signal an den Bund für eine rasche Umsetzung der Energieunterstützung sende. „Es ist an der Zeit zu handeln, statt zu verhandeln“, so Ecker.

Weitere Forderungen der Landeshauptfrau in dem Fünf-Punkte-Plan betreffen die Forcierung des Infrastrukturausbaus sowie weitere Entlastungen für die mittleren Einkommen. An die EU wird appelliert, sich auf die Wettbewerbsfähigkeit zu konzentrieren.

„Wir befinden uns noch immer mitten in einer der wirtschaftlich herausforderndsten Zeiten. Die Betriebe kämpfen mit hohen Energiepreisen, dem Arbeitskräftemangel und einer überbordenden Bürokratie, um nur einige Themen zu nennen. Jetzt geht es sowohl um das Überleben vieler Betriebe, wie auch um die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Wirtschaftsstandortes“, betont Ecker. Neben weiteren Entlastungen ist die Umsetzung des Energiekostenzuschuss II daher eine dringliche Notwendigkeit.

