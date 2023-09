Al-Rawi (SPÖ) ad UNESCO-Welterbekomitee: Ein Meilenstein auf dem Weg zur Streichung von der 'Roten Liste‘!

SP-Stadtentwicklungssprecher lobt die Anerkennung der Bemühungen Wiens und die wegweisenden Entscheidungen des Welterbekomitees in Saudi-Arabien.

Die Bemühungen der Stadt Wien bei der Umsetzung des Managementplans, sowie die Integration des Welterbes in die Bauvorschriften wurden ausdrücklich gewürdigt. Auch die kürzliche Reduktion des Heumarkt-Projekts fand positive Resonanz Omar Al-Rawi, Wiener Gemeinderat und SP-Stadtentwicklungssprecher 1/2

Ich möchte mich bei allen Delegationsmitgliedern aus Bund, Stadt und der österreichischen UNESCO-Kommission bedanken, die sich an unserer Seite für Wien eingesetzt haben. Wien steht zwar noch auf der 'Roten Liste', aber ich bin zuversichtlich, dass wir auf dem besten Weg sind, von dieser gestrichen zu werden Omar Al-Rawi, Wiener Gemeinderat und SP-Stadtentwicklungssprecher 2/2

Wien (OTS/SPW-K) - Der Wiener Gemeinderat und SP-Stadtentwicklungssprecher, Omar Al-Rawi, zeigt sich zufrieden mit den positiven Entwicklungen in Bezug auf die 45. Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees in Riad, Saudi-Arabien. "Die Bemühungen der Stadt Wien bei der Umsetzung des Managementplans, sowie die Integration des Welterbes in die Bauvorschriften wurden ausdrücklich gewürdigt. Auch die kürzliche Reduktion des Heumarkt-Projekts fand positive Resonanz" , so Al-Rawi. Diese Reduktion des Heumarkt-Projekts veranlasste Saudi-Arabien dazu, Maßnahmen zu ergreifen und einen Änderungsantrag einzureichen, der von zwei weiteren Staaten unterstützt und schließlich einstimmig verabschiedet wurde.

Ebenfalls positiv bewertet wurde Wiens rasche Reaktion auf die "Draft Decision", den vorgeschlagenen Änderungsantrag zum ursprünglichen Entscheidungsentwurf, Ende Juli. "Diese Erfolge waren das Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen der gesamten Delegation vor Ort für Wien, diplomatischen Bemühungen und inhaltlicher Argumente", ergänzte Al-Rawi. "Ich möchte mich bei allen Delegationsmitgliedern aus Bund, Stadt und der österreichischen UNESCO-Kommission bedanken, die sich an unserer Seite für Wien eingesetzt haben. Wien steht zwar noch auf der 'Roten Liste', aber ich bin zuversichtlich, dass wir auf dem besten Weg sind, von dieser gestrichen zu werden" , so Al-Rawi abschließend.

