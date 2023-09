Stocker: „Sky Shield ist ein essentieller Mosaikstein für Österreichs Sicherheitspolitik“

Durch die Ablehnung von Sky Shield zeigt Kickl einmal mehr die Gefahr, die von ihm ausgeht

Wien (OTS) - „Sky Shield ist ein essentieller Mosaikstein für Österreichs Sicherheitspolitik. Der russische Angriffskrieg hat das gezeigt, was die meisten für unmöglich gehalten haben: Krieg in Europa ist wieder möglich. Das hat uns auch schonungslos vor Augen geführt, dass die EU und insbesondere Österreich auf eine neue Verteidigungsstrategie setzen muss. Mit dem europäischen Luftverteidigungsschutzschirm Sky Shield schaffen wir einen wirksamen Schutz gegen Bedrohungen aus dem Ausland. Eines ist klar: Karl Nehammer und Klaudia Tanner stehen für ehrliche Sicherheitspolitik, ganz im Gegenteil zu Herbert Kickl, der durch seine Ablehnung des Schutzschirmes einmal mehr bewiesen hat, dass er ein Sicherheitsrisiko darstellt und ihm der Schutz der Bevölkerung offenbar nicht wichtig ist. Auch sein Argument, dass unsere Neutralität dadurch gefährdet wird, ist haltlos, wie mehrere Experten bestätigten haben. Denn auch die neutrale Schweiz ist Sky Shield beigetreten und das ohne Zurufe von der blauen Seitenlinie“, sagt der Generalsekretär und Sicherheitssprecher der Volkspartei, Christian Stocker.



„Bei diesem Luftverteidigungsschutzschirm handelt es sich um die Beteiligung an einem Schutzschirm, der zur Gefahrenabwehr dient. Es geht dabei um Pooling & Sharing, also den Austausch von Informationen. Das zeigt auch, dass Sky Shield mit der Neutralität bestens vereinbar ist, denn der Schutzschirm ist keine Militärallianz“, so Stocker weiter, der abschließend betont: „Während Herbert Kickl die Sicherheit Österreichs mit der Zerschlagung des BVT und der Ablehnung von Sky Shield gefährdet, sorgen wir als Volkspartei dafür, die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung Schritt für Schritt zu erhöhen. Der Beitritt zu Sky Shield ist ein historischer Schritt, der der neuen Bedrohungslage in Europa gerecht wird. Dass Herbert Kickl diesen Beitritt ablehnt, zeigt einmal mehr, dass er ein Sicherheitsrisiko für Österreich ist.“

