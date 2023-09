SPÖ-Sidl: Saubere Luft zum Atmen für alle Europäer:innen!

EU-Parlament stimmte für EU-Richtlinie über Luftqualität ab

Wien (OTS/SK) - In Straßburg hat sich das EU-Parlament zum Ziel einer Verbesserung der Luftqualität in der EU bekannt und für die EU-Richtlinie über Luftqualität und saubere Luft für Europa gestimmt. Die Trilogverhandlungen zwischen EU-Parlament, Mitgliedsstaaten und EU-Kommission können somit beginnen. EU-Abgeordneter und Mitglied im Umweltausschuss, Günther Sidl sagt: „Saubere Luft zum Atmen ist ein Menschenrecht und muss allen Europäer:innen ausnahmslos zustehen. Die Realität sieht derzeit leider anders aus - Luftverschmutzung ist das größte umweltbedingte Gesundheitsrisiko in Europa und Feinstaub ist jährlich für rund 300.000 vorzeitige Todesfälle in Europa verantwortlich. Da einkommensschwachen Bevölkerungsschichten oft in den am stärksten betroffenen Gebieten wohnen, leiden sie am stärksten unter dieser Situation. Mit der Richtlinie über Luftqualität schaffen wir endlich eine Angleichung der EU-Grenzwerte an die Luftqualitätsleitlinien der WHO und eine Harmonisierung der Luftqualitätsindizes in allen Mitgliedstaaten. Ein wichtiger Schritt für saubere Luft in ganz Europa!” ****

Sidl adressiert auch die Debatte in Österreich über den Lufthunderter: „Es gibt keinen Weg daran vorbei, geltende Beschränkungen beizubehalten und Richtwerte strenger zu gestalten, wenn wir die Gesundheit der Menschen und die Umwelt in den betroffenen Regionen schützen wollen. Wenn wir Luftschutzmaßnahmen abschaffen, werden die Werte steigen und die Luftqualität würde drastisch abnehmen.” (Schluss) up

