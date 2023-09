Die 2. Wiener Elektro Tage sind eröffnet

Bürgermeister Michael Ludwig eröffnete die Elektro Tage am Wiener Rathausplatz

Wiener Elektro Tage bieten von 13. bis 17. September 2023 einen einzigartigen Überblick zu aktuellen Elektro-Auto bzw. E-Zweirad-Neuheiten, innovativen Ladelösungen und einem bewussten und nachhaltigen Lifestyle

Veranstaltung ist Beispiel für Branchen-Zusammenarbeit im Sinne der Reduktion der CO2- Emissionen, die Mobilitätswende und für den Klimaschutz

Wien als Pionierin beim Einsatz von Elektromobilität

Die Elektromobilität wird zusehends Alltag: KundInnen können aus einem stetig wachsenden Modellportfolio an E-Fahrzeugen und aus einer Vielzahl an innovativen Ladelösungen wählen. Die Wiener Elektro Tage am Rathausplatz geben zu diesen Themen einen einzigartigen Überblick gepaart mit Information zu einem nachhaltigen, bewussten Lifestyle und Top-Unterhaltung für die ganze Familie.

Bürgermeister Michael Ludwig als oberster Vertreter der Stadt Wien eröffnete gestern gemeinsam mit den Veranstaltern (Porsche Media & Creative) das Großevent in der Bundeshauptstadt Wien.

Bürgermeister Michael Ludwig zu den Wiener Elektrotagen: „Wien ist Klimamusterstadt und das Bundesland mit den geringsten CO2-Emissionen pro Kopf. Im Rahmen des Wiener Klimafahrplans arbeiten wir als Stadt konsequent darauf hin, dass Wien bis 2040 klimaneutral wird. Denn der Klimawandel ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Auch die E-Mobilität spielt dabei eine wichtige Rolle. Von daher freue ich mich besonders, mit den Wiener Elektro Tagen das größte E- Mobility Event Österreichs in der Bundeshauptstadt begrüßen zu dürfen.“

Andreas Martin, Geschäftsführer Porsche Media & Creative und Veranstalter der Wiener Elektro Tage: „Klimaschutz und die Mobilitätswende geht uns alle an. Es bedarf einer gemeinsamen Anstrengung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, um die CO2-Emissionen auf null zu senken. Die Wiener Elektrotage 2023 sind ein starkes Zeichen der Branche für eine derartige Kooperation. Wir wünschen uns, dass die Besucherinnen und Besucher den Platz gut informiert verlassen, wir wünschen aber auch gute Unterhaltung bei diesem außerordentlichen Event. Weiters darf ich mich an dieser Stelle bei den hunderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die unser Event von Jahr zu Jahr wachsen lassen. Und last but not least bedanken wir uns bei der Stadt Wien, dass wir hier auf einem der schönsten Plätze Österreichs gastieren dürfen.“

Im Rahmen der Eröffnung wurden die zahlreichen Österreich-Premieren bei einem kurzen Rundgang von Bürgermeister Michael Ludwig enthüllt, die die Bemühungen der Branche für eine dekarbonisierte Mobilität eindrucksvoll unterstreichen.

Österreich Premieren - Serienmodelle:

Audi RS e-tron GT ice race: Das einzigartige Designkonzept des Elektro-Sportwagens wurde vom legendären GP Ice Race in Zell am See und vom Audi quattro inspiriert.

CUPRA Tavascan: Das vollelektrische und markant gezeichnete SUV-Coupé ergänzt in Kürze das Elektro-Portfolio der jungen Marke CUPRA. Das Pre-Booking startet mit den Elektro Tagen.

Fiat 600e: Fiat wird seiner Rolle als Vorreiter nachhaltiger, urbaner Mobilität erneut gerecht und präsentiert im Rahmen der Wiener Elektro Tage erstmals den vollelektrischen Fiat 600e.

KIA EV9: Der futuristisch anmutende Elektro-Geländewagen bietet bis zu sieben Sitze und ist in zwei elektrischen Antriebsvarianten erhältlich.

Volkswagen ID.7: Volkswagen präsentiert mit dem neuen ID.7 die erste vollelektrische Limousine der Marke. Reichweiten von bis zu 700 Kilometern (WLTP) sind möglich, der Vorverkauf startet mit den Elektro Tagen.

Concept Cars und Vorserien Modelle:

Porsche Mission X Concept: Der Mission X ist die spektakuläre Neuinterpretation einers Hypercars mit nach vorne oben öffnenden “Le-Mans-Türen” sowie hoch performantem und effizientem Elektroantrieb.

Inyo Cab: Inyo realisiert Leichtbaufahrzeuge, die autonom betrieben werden können. Das Inyo Cab kann bis zu vier Personen transportieren. Das modulare Konzept erlaubt Anpassungen an verschiedenste Transportaufgaben.

Über die Wiener Elektrotage 2023

Geballte Innovation und Information finden damit übersichtlich an einer Location – dem prestigeträchtigen Wiener Rathausplatz – statt. Auf der Hauptbühne am Wiener Rathausplatz sprechen zudem hochkarätige Gäste aus Industrie, Politik und Wirtschaft über ihren Zugang zu den Themen Nachhaltigkeit und Mobilität. Attraktive Programm-Punkte wie Talkrunden, und Top-Acts sorgen für ein breitgefächertes Programm bei den Wiener Elektro Tagen 2023.

Trailer Elektro Tage 2023

https://youtu.be/-OucJnysPZM

Intro Video Wiener Elektro Tage 2023

https://youtu.be/Qw-JohaLR2Y?si=kjD6xBYZgyKscE8U

Auszug der teilnehmenden Marken:

Alveri, ARBÖ, AUDI, AVL, Bundesministerium für Inneres (BMI), CUPRA, FACC, Fiat, Ford, Hankook, Inyo, KIA, Mercedes Benz, MOON POWER, ÖAMTC, ÖBB Rail & Drive, OMV, Porsche, Saubermacher, SEAT MÓ, sharetoo, Škoda, Smart, Vespa/Piaggio, VW, VW Nutzfahrzeuge, Wien Energie, WKO Wien

Auszug der Gäste/Stars auf der Hauptbühne:

LEMO, DELADAP, Anna Buchegger (Starmania-Gewinnerin 2021) und viele andere.

Kinder- und Familienprogramm:

Es wird ein umfangreiches Programm mit interaktiven Spielen für die ganze Familie angeboten. Vielfältige Kulinarik und viele nachhaltige Schmankerl runden das Angebot ab.

Öffnungszeiten Wiener Elektro Tage 2023:

Mittwoch, 13. bis Samstag, 16. September 2023

11:00 - 21:00 Uhr



Sonntag, 17. September 2023

11:00 - 15:00 Uhr



