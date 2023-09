Bahntrassenradweg zwischen Dobermannsdorf und Loidesthal fertiggestellt

Insgesamt 3,8 Millionen Euro für mehr Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) - Der neue Radweg zwischen Dobermannsdorf und Loidesthal wurde kürzlich offiziell seiner Bestimmung übergeben. Die Stadtgemeinde Zistersdorf, die Marktgemeinde Palterndorf-Dobermannsdorf und das Land Niederösterreich haben sich dazu entschlossen, die nicht mehr genutzte Bahntrasse zwischen den beiden Gemeinden für Radfahrerinnen und Radfahrer auszubauen und so die Gemeinden miteinander zu verbinden. Weiters wurden die Katastralgemeinden der Großgemeinde Zistersdorf, welchen nicht an der Bahntrasse liegen, an den Bahntrassenradweg durch den Bau von Radwegen angebunden. Ziel war es, eine sichere Verbindung für den Alltagsradverkehr zwischen den beiden Gemeinden und den Katastralgemeinden zu schaffen, ohne das Landesstraßennetz benutzen zu müssen.

Eine direkte Anbindung der neuen Radverkehrsanlage an die regionalen Radrouten „Muskateller“ und „Traminer“ ist ebenso gegeben wie die Anbindung an den internationalen Radweg Eurovelo 9 (Wien-Breclav (Lundenburg)) und an die NÖ Hauptradroute Kamp-Thaya-March-Radweg. Für die Projektumsetzung wurde auf der ehemaligen Bahntrasse ein Radweg mit einer Gesamtstrecke von insgesamt rund 15 Kilometern errichtet. In das Radwegenetz eingebunden wurden die Ortschaften Palterndorf, Dobermannsdorf, Gösting, Zistersdorf, Eichhorn, Loidesthal, Blumenthal, Windisch-Baumgarten, Großinzersdorf und Gaiselberg. Hierfür wurden über fünf Kilometer neue Zubringerradwege geschaffen.

Die für den Bau benötigten Flächen wurden von den betroffenen Grundeigentümern zur Verfügung gestellt und von den Gemeinden eingelöst. Die Förderabwicklung erfolgte durch den NÖ Straßendienst. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 3,8 Millionen Euro und werden zum größten Teil vom Land Niederösterreich und von den Gemeinden Zistersdorf und Palterndorf-Dobermannsdorf getragen. Die Arbeiten führte die Firma Pittel + Brausewetter in einer Bauzeit von 14 Monaten aus.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

