ORF-Public-Value-Dialog mit Expertinnen und Experten zum Programm für Kinder und Jugendliche

Außerdem: Programmwünsche von Kindern und Jugendlichen gefragt

Wien (OTS) - Gespräche mit Expertinnen und Experten zum künftigen ORF-Kinder- und -Jugendangebot: 25 maßgebliche Fachleute sind der Einladung des ORF gefolgt und nahmen am Mittwoch, 13. September 2023, im Atrium am ORF-Mediencampus an einem Public-Value-Dialog teil. Um den gesetzlich verankerten Kinder- und Jugendkanal optimal vorzubereiten, fand ein Dialog mit Expertinnen und Experten sowie den verantwortlichen Redakteurinnen und Redakteuren statt. Zentrale Frage war: Welche Qualitätsvorstellungen und -erwartungen verbinden die Fachleute mit dem geplanten ORF-Angebot für Kinder und Jugendliche?

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss Horowitz: „Für unser neues Kinderangebot – den linearen Online-Channel und die Kids-Mediathek – ist mir ein intensiver Austausch mit Fachleuten und mit unserem Publikum wichtig. Beim Public-Value-Dialog bringen Expertinnen und Experten ihre Kompetenz, ihre Erfahrungen und ihre Sichtweisen ein. Darüber hinaus rufen wir auch unsere Zuschauer:innen dazu auf, uns ihre Wünsche für das künftige Programmangebot mitzuteilen.“

„Wenn ihr für eine Woche entscheiden könntet, was im Fernsehen läuft – welche Themen würden euch interessieren?“ Diese Frage wurde in „Hallo OKIDOKI“ und in der „ZIB Zack Mini“ gestellt. Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit, unter hallo.okidoki @ orf.at ihre Wünsche zu deponieren.

Klaus Unterberger, ORF Public Value: „Als öffentlich-rechtlicher Sender stellen wir uns einer laufenden Qualitätsdiskussion des Programms. Das Kinder- und Jugendprogramm ist eine der Stärken des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und eine unserer Kernkompetenzen. Eine intensive Debatte darüber ist unser Anspruch und unser Auftrag.“

Rückfragen & Kontakt:

ORF – Unternehmenskommunikation

Tatjana Fiedler

(01) 87878 – DW 14652

presse.ORF.at