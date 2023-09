FV Buch- und Medienwirtschaft: „Schulbuchverlage bewährte Partner der heimischen Schulbuchaktion“

Derzeit kommt es an Schulen zu Lieferproblemen, ausgelöst durch Umstellungen bei der Buchauslieferung einiger großer Verlage.

Wien (OTS) - Österreichs Verlage sind in bewährter Weise Partner der heimischen Schulbuchaktion und versorgen österreichweit die heimischen Schulen via Buchhandlungen zu Schulbeginn. Schulbücher und Unterrichtsmaterialen sind ein wesentlicher Bestandteil eines gelungenen Starts in das Schuljahr. Über die österreichische Schulbuchaktion, die seit dem Schuljahr 1972/73 gratis Schulbücher für rund 1,1 Mio. Schüler:innen pro Jahr zur Verfügung stellt, werden etwa 8,6 Mio. neue Bücher und 8.000 verschiedene Werke jährlich ausgegeben.

In diesem Jahr kommt es aber aufgrund einer Umstellung in der Logistik und der Auslieferung zu Lieferverzögerungen bei zwei Verlagen. Der Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft bedauert diese Lieferprobleme. Die betroffenen Verlage arbeiten mit Hochdruck daran, die Lieferprobleme rasch in den Griff zu bekommen und haben mit zusätzlichen Nachtschichten auf Nonstop-Betrieb umgestellt.

Fachverbandsobmann Friedrich Hinterschweiger ist zuversichtlich, dass diese unangenehme Situation rasch bereinigt wird. „In erster Linie geht es jetzt darum, dass alle Schulen und alle Kinder ihre Schulbücher erhalten. Wir müssen aber ebenso jetzt für die Zukunft gegensteuern, damit solche Probleme pro futuro vermieden werden“, betont Fachverbandsobmann Friedrich Hinterschweiger im Rahmen einer vom Fachverband eingerichteten Taskforce. (PWK293/ES)

