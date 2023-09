SPÖ-Familiensprecherin Wimmer zu Work-Life-Balance-Richtlinie: „Zu viele ungeklärte Fragen“

Richtlinie geht an Lebensrealitäten von Familien vorbei – Rechtsanspruch auf Kinderbildung endlich umsetzen

Wien (OTS/SK) - Im heutigen Sozialausschuss wurde die Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige behandelt. SPÖ-Familiensprecherin Petra Wimmer dazu: „Die Richtlinie geht in vielen Bereichen an den Lebensrealitäten von Familien vorbei. Dafür, dass die Richtlinie eigentlich bereits bis August 2022 umgesetzt werden hätte müssen sind auch jetzt noch zu viele Fragen ungeklärt.“ ****

Gerade das vorgestellte Modell 22+2, wonach nur Familien, die sich die Karenz teilen, einen Anspruch auf die vollen 24 Monate Karenz haben, sei mit den aktuellen Regelungen noch schwer umzusetzen. „Als SPÖ stehen wir selbstverständlich für eine faire Aufteilung der Karenzzeiten auf beide Elternteile. Diese muss aber Hand in Hand gehen mit einem massiven Ausbau und vor allem einem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung in diesem Land. Nur so können wir sicherstellen, dass die Neuregelung nicht eine simple Verkürzung der Karenz darstellt und somit eine Bestrafung für Mütter, wenn Väter nicht in Karenz gehen können oder wollen“, so Wimmer.

Denn es sei kein Geheimnis, dass gerade im ländlichen Raum die Möglichkeiten für entsprechende Kinderbetreuung nicht gegeben ist. „Auch wenn der Bundeskanzler großspurig 4,5 Mrd. Euro bis 2030 und einen Ausbau angekündigt hat – konkrete Informationen dazu fehlen uns noch immer“, weist Wimmer darauf hin, dass es keinerlei Pläne dafür gibt, wie es ein flächendeckendes Angebot für Kinderbetreuung bis 2025, wenn die ersten neu geregelten Karenzzeiten auslaufen, sichergestellt werden soll. „Von der schon lange geforderten und dringend benötigten jährlichen Kinderbildungsmilliarde sind wir damit ebenso noch weit entfernt. Wenn es die Regierung tatsächlich ernst meint mit einer Verbesserung der Situation für Familien, dann muss sie endlich ins Tun kommen. Ankündigungen und schwammige Richtlinien reichen bei diesem Thema einfach nicht aus“, kritisiert Wimmer abschließend die mangelhafte Ernsthaftigkeit der Regierung. (Schluss) ts/up

