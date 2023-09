Konzert „Tierisch musikalisch!“ im Amtshaus Margareten

Wien (OTS) - Die exzellente Sopranistin Jowita Sip hat für das Konzert am Mittwoch, 20. September, ab 19.00 Uhr, im Festsaal im Amtshaus Margareten (5., Schönbrunner Straße 54) ein neues Programm mit dem Titel „Tierisch musikalisch!“ einstudiert. Alle Stücke an dem Abend handeln von verschiedenstem Getier. Unter anderem werden „Hummelflug“ und „Nachtigall“ (Rimski-Korsakow) sowie „Schmetterling“ und „Schwan“ (Grieg) mit stimmungsvoller Begleitung am Klavier besungen. Bewegende Melodien wie „Schafe können sicher weiden“ (Bach) erwarten die Zuhörer*innen. Die Veranstaltung wird durch den Bezirk unterstützt. Der Eintritt ist kostenlos. Auskünfte über Kultur-Termine im Amtsgebäude in der Schönbrunner Straße 54: Telefon 01/4000-05110 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Margareten) und E-Mail post@bv05.wien.gv.at.



Die in Polen geborene Künstlerin Jowita Sip absolvierte eine akademische Ausbildung und lebt schon lange Zeit in Wien. Von „Musikverein Wien“, „Volksoper Wien“ und „Volkstheater Wien“ bis zu den „Bregenzer Festspielen“ erstreckt sich eine breite Palette erfolgreicher Engagements. Auch in der Ferne (Japan, Spanien, Holland, Rumänien, etc.) war der charmanten Sängerin immerzu die Gunst des Publikums beschieden. Angaben über die Vokalistin im Internet: https://fazisi.pl.

