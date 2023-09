SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Feichtinger: „Grüner Bericht“ zeigt, Regierung hat große Agrarbetriebe mit Steuermitteln vergoldet

„ÖVP-Landwirtschaftsminister lässt die kleinen Bäuerinnen und Bauern im Stich“

Wien (OTS/SK) - Die neue Datenlage zur Höhe der landwirtschaftlichen Einkommen ist aus einer verteilungspolitischen Sicht erschreckend, sagt SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Elisabeth Feichtinger. „Die Schere zwischen den Kleinen und Großen geht dramatisch auf. Das untere Viertel der Betriebe hat im Durchschnitt einen Verlust zu verschmerzen, das obere Viertel der größeren Betriebe hat eine Einkommenssteigerung, die unglaublich hoch ist.“ Dabei sind die größten Betriebe gar nicht im Grünen Bericht umfasst, da sie bei der Datenerfassung nicht mitmachen. Feichtinger betont: „Der Landwirtschaftsminister wird Rede und Antwort stehen müssen, auf welcher Grundlage er bei der Mittelzuteilung entschieden hat, die die großen Betriebe massiv begünstigt und die kleinen Bäuerinnen und Bauern im Stich lässt.“ ****

„Die ÖVP-Agrarlobby hat die Krisensituation ausgenutzt, um jenen zu viel nationale Fördergelder in Millionenhöhe zukommen zu lassen, die auch so ein ausreichend hohes Einkommen erwirtschaftet hätten“, sagt Feichtinger. Anders seien diese exorbitanten Steigerungen bei den hohen Einkommen der großen Agrarbetriebe nicht erklärbar. „Die politischen Entscheider in der ÖVP lassen die kleinen Betriebe wieder einmal im Stich und verkaufen die Diskrepanz zwischen den Einkommen der Betriebe als gute Agrarpolitik. Das ist inakzeptabel“, so die SPÖ-Landwirtschaftssprecherin.

Außerdem werde das in den nächsten Jahren dazu führen, dass große Betriebe Druck machen werden, mehr Fördermittel zu erhalten, da mit diesem extremen Einkommenszuwachs des Jahres 2022 verglichen werden wird.

„Die SPÖ tritt dafür ein, dass die Förderungen in der Landwirtschaft sozialer und gerechter werden. Die große Zahl der kleinen und mittleren Betriebe würde davon profitieren, im Gegenzug sollen die Förderungen bei den sehr großen Betrieben reduziert werden“, erklärt Feichtinger. (Schluss) wf/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at