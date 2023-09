Bis zu 1,1 Millionen sahen Österreichs Sieg in Schweden im ORF

Wien (OTS) - Letztlich waren die Schweden kein zu „harter Brocken“ für Österreich. Bis zu 1,107 Millionen Fußballfans ließen sich gestern, am 12. September 2023, live in ORF 1 das EURO-Qualifikationsspiel Schweden – Österreich nicht entgehen, im Schnitt sahen die zweite Halbzeit und damit die drei Tore Österreichs 1,035 Millionen bei 43 Prozent Marktanteil. In den jungen Zielgruppen E–49 bzw. E–29 Jahre lag der Marktanteil bei 48 bzw. 64 Prozent. Damit war das gestrige Match das meistgesehene Länderspiel im Jahr 2023.

Auch das Streaming-Angebot des ORF zum gestrigen EURO-Qualifikationsspiel Schweden – Österreich wurde intensiv genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielte die Übertragung gestern Abend österreichweit insgesamt 158.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 512.000 Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 7 Mio. Minuten (live & VoD). Mit einer Durchschnittsreichweite von 60.000 ist der Live-Stream von der zweiten Halbzeit des Spiels der bestgenutzte ORF-Live-Stream des heurigen Jahres.

