„Eco Spezial“ über die „All-Macht“ von Jeff Bezos und Elon Musk

„Wie zwei US-Milliardäre um die Herrschaft im Weltraum kämpfen“ am 14. September um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Zwei US-Milliardäre – Jeff Bezos, der Gründer des Online-Händlers Amazon, und Elon Musk, der Chef des Elektroauto-Konzerns Tesla – zählen zu den reichsten Männern der Welt und sind gleichzeitig Rivalen. Beide haben seit ihrer frühesten Jugend eine Vorliebe für den Weltraum und jeder von ihnen träumt davon, der Erste zu sein, der mit seiner Rakete zum Mond oder gar zum Mars fliegt. Doch es geht hier nicht nur um Jugendträume von exzentrischen Multimilliardären, es geht um ein wichtiges neues Geschäftsfeld. Wer von den beiden macht als Erstes den Weltraum kommerziell nutzbar? Wer bringt Satelliten in die Erdumlaufbahn? Wem gelingt es, ferne Planeten mit Menschen zu besiedeln und dort Städte zu bauen? All das klingt nach Science-Fiction und es geht um handfeste Wirtschaftsinteressen.

Es geht um Aufträge von der amerikanischen NASA in Milliardenhöhe und darum, wer als Pionier die kommerzielle Raumfahrt im 21. Jahrhundert dominieren wird. Denn längst erledigen private Unternehmen für die Nationalstaaten wichtige Arbeiten im All. Wie weit wird diese intensive Kommerzialisierung des Weltraums gehen? Und wird es in Zukunft Weltraumtourismus für alle geben? Eine „Eco“-Spezialausgabe – präsentiert von Dieter Bornemann – zeigt dazu am Donnerstag, dem 14. September 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Dokumentation „All-Macht:

Wie zwei US-Milliardäre um die Herrschaft im Weltraum kämpfen“ der französischen Filmemacherin Agnes Hubschman über Jeff Bezos und Elon Musk.

