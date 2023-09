„Das Unglückshaus“: „Am Schauplatz Gericht“-Reportage über Konflikte im Bau- und Mietrecht

Am 14. September um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Fast alle Fälle, die das „Am Schauplatz Gericht“-Team dokumentiert, werden von Bürgerinnen und Bürgern oder deren Anwältinnen und Anwälten an die Redaktion herangetragen. Der Schwerpunkt der aktuellen Sendung „Das Unglückshaus“ – zu sehen am Donnerstag, dem 14. September 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 – liegt bei Konflikten im Bau- und Mietrecht, die von den Betroffenen in Beschwerdemails an „Am Schauplatz Gericht“ als existenzbedrohend geschildert werden.

Vor einem halben Jahr hat Familie H. aus der Steiermark über Probleme mit ihrem 1992 gekauften Einfamilienhaus geschrieben: „Wir wurden in das Gemeindeamt zitiert, wo man uns mitteilte, das ganze Haus wäre illegal. Wir wurden wie Verbrecher behandelt und mit Wohnrechtsentzug und Abbruch des Hauses bedroht.“ Patrick Hibler hat sich der Sache angenommen und dokumentiert, wie der drohende Abbruch eines in den 1970er Jahren erbauten und bewilligten Einfamilienhauses tatsächlich in einer Katastrophe mündete.

Der Betreiber eines Wiener Szenelokals hat geschrieben: „Mein Café und damit ich als Betreiber sind unverschuldet in Not geraten und bitten um Ihre geschätzte Unterstützung. ... Es droht der unverschuldete Konkurs.“ Herr S. vermutet, dass dringend nötige Sanierungsarbeiten nach gravierenden Wasserschäden verschleppt werden und der Vermieter ihn aus dem Haus haben möchte, um die Räumlichkeiten lukrativer verwerten zu können. Hat Herr S. die Miete zurecht zurückbehalten oder musste er die 111.000 Euro Mietzinsrückstand bezahlen?

Bei Fall drei hat eine Kärntner Anwältin auf „eine akzentuierte Persönlichkeit aufmerksam gemacht, die in Klagenfurt und Umgebung bei Gerichten und der Polizei amtsbekannt ist“. Frau M., die Besitzerin mehrere Häuser, tritt im Umgang mit der weltlichen und geistlichen Obrigkeit seit Jahren sehr resolut auf. Das führte zu einer gewissen Dichte an Strafen und Sanktionen. Jetzt wurde sie zu einer erstaunlich hohen unbedingten Haftstrafe verurteilt.

