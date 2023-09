D-Day für Doderer am 21. September im Justizpalast

Bereits zum dritten Mal erinnert eine jährliche Literaturveranstaltung an das beispiellose Werk des Wiener Dichters Heimito von Doderer

Wien (OTS) - Wiener Bloomsday - Heimito von Doderers berühmtestes Werk, „Die Strudlhofstiege“, spielt genau genommen nur an einem Tag, nämlich am 21. September 1925, an dem Mary K ein Bein von der Straßenbahn abgefahren wird. Allerdings besteht das Werk aus unzähligen Rückblenden. Grund genug aber für das echo medienhaus, um jedes Jahr am 21. September Doderers umfangreiches Werk mit einer Veranstaltung zu feiern – ähnlich dem Bloomsday mit dem alljährlich James Joyce gedacht wird.

Der Justizpalastbrand im Mammutroman „Die Dämonen“

Heuer widmet sich der D-Day für Doderer der Darstellung des Justizpalastbrands am 15. Juli 1927 im großen Finale des 1400-Seiten-Romans „Die Dämonen“. Nach dessen Erscheinung war Doderer 1956 am Höhepunkt seines Ruhms, der SPIEGEL hob ihn aufs Cover, in Stockholm dachte man an die Verleihung des Literaturnobelpreises an ihn. Doderes Schilderung des Brandes ist einerseits sehr genau, andererseits aber geradezu großkoalitionär versöhnlich, was bei der tatsächlich stattgefundenen Erschießung von 84 Demonstranten durch die Polizei doch recht fragwürdig erscheint.

Wienlive Chefredakteur Helmut Schneider wird am 21. September gemeinsam mit dem Historiker Alfred Pfoser, dem ehemaligen Leiter der Büchereien Wien, versuchen, Doderers Dämonen einzuordnen. Die Schauspielerin, Autorin und Regisseurin Chris Pichler wird ausgewählte Stellen aus den Dämonen lesen. Die Buchhandlung analog in der Otto-Bauer-Gasse bereitet einen Büchertisch vor.

Im Justizpalast

Die Veranstaltung wird heuer sozusagen auf historischem Boden stattfinden, nämlich dort wo es vor bald 100 Jahren brannte – in einem original Verhandlungssaal im Justizpalast. Neben dem Obersten Gerichtshof beherbergt der Justizpalast das Oberlandesgericht Wien und das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien sowie die Generalprokuratur und die Oberstaatsanwaltschaft Wien. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, alle Gäste müssen allerdings durch eine Sicherheitsschranke.

Der D-Day für Doderer bedankt sich bei der Stadt Wien Marketing und beim Justizpalast für die Unterstützung.

D-Day für Doderer am 21. September

Justizpalast – Verhandlungssaal B, Zimmer 2204, 2. Obergeschoß

Schmerlingplatz 11, A-1010 Wien

Beginn: 18.30 Uhr

