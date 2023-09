Einladung zu VGT-Aktion: Österreichs Mastrinder sind Gefangene auf Vollspaltenboden

Um auf die Gefangenschaft von 70 % der Mastrinder Österreichs auf ungeheuerlich kleinem Platz hinzuweisen, wird eine Person in Sträflingskleidung in eine 1,3 m² Gefängniszelle gesperrt

Wann: Donnerstag, 14. September 2023, 10:30 – 11:30 Uhr

Wo: Resselpark, Höhe Karlsplatz 14, 1040 Wien

Was: Ein „Rind“ in Sträflingskleidung wird in eine Gefängniszelle mit einer Fläche von 1,3 m² eingesperrt



70 % der nach neuesten Bestandszahlen vom 1. Juni 2023 sogar 580.000 Mastrinder Österreichs müssen auf einstreulosem Vollspaltenboden leben. Das bedeutet laut entsprechender Verordnung, dass einem bis 650 kg schwerem Rind nur 2 m x 1,35 m Platz geboten wird, also etwa die eigene Körpergröße. Jede Bewegung des Tieres kann nur auf Kosten des Platzes anderer Tiere erfolgen. Diese Ungeheuerlichkeit will der VGT mit dieser Aktion visualisieren.

