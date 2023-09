Grätzloasen: Wien feiert am 15. September den Parking Day

Neue Audiotour „Oasentöne“ erzählt Parkletgeschichten aus Wien

Wien (OTS) - Am 15. September bieten Wiens Grätzloasen zum internationalen Parking Day ein vielfältiges und kostenfreies Programm für Groß & Klein an. Zusätzlich liefert die neue Audiotour „Oasentöne - Parkletgeschichten aus Wien“ pünktlich zum Parking Day einen Einblick in die persönlichen Geschichten hinter den Initiativen.

Der Parking Day findet jährlich am dritten Freitag im September statt. 2005 in San Francisco ins Leben gerufen, ist der Parking Day ein internationaler Aktionstag zur temporären Umgestaltung von Parkplätzen. Der Aktionstag findet weltweit in über 160 Städten statt und zeigt, wie Parkplätze in lebendige Orte der Kreativität und der Gemeinschaft verwandelt werden können.

Klima- und Demokratiestadtrat Jürgen Czernohorszky betont die Bedeutung der Grätzloasen für Wien: „Die Grätzloasen sind wichtige Treffpunkte in unserer Stadt, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und den öffentlichen Raum mit Leben erfüllen. Der Parking Day ist eine großartige Gelegenheit, zu zeigen, wie vielfältig städtische Flächen genutzt werden können, um die Lebensqualität für alle zu steigern.“

Der Parking Day ist eine besondere Gelegenheit Wiens Grätzloasen zu erleben

Das Aktionsprogramm der Lokalen Agenda 21 Wien, "Grätzloase", arbeitet gemeinsam mit Wiener*innen daran, Parkplätze in "grüne Parklets" zu verwandeln. „Grüne Parklets“ sind begrünte Treffpunkte für die Nachbarschaft, die seit diesem Jahr auch ganzjährig im öffentlichen Raum stehen bleiben können. Am Parking Day bündeln viele Grätzloasen in Wien ihre Kräfte und bieten ein buntes und abwechslungsreiches Programm an, u.a.:

Parkplatzarena Fockygasse

Wutzler spielen und eine Tauschbörse für Kinder-Gewand, Bücher- und Spielsachen. Dazu gibt es gesundes Buffet sowie Tee und Kaffee.

Ort: Fockygasse 10, 1120

Uhrzeit: 10 bis 13 Uhr

GabaOase

Snacks und Livemusik

Ort: Schleifmühlgasse 6, 1040

Uhrzeit: 15 - 18 Uhr

Gretl-Parklet

„Coffee with Cops“ im Gretl-Parklet. Bei Kaffee und Kuchen haben Besucher*innen die Möglichkeit lockere, persönliche Gespräche mit unsere Grätzlpolizist*innen aus dem Bezirk zu führen und sie hinter der Uniform kennenzulernen. Die Parkbetreuung Margareten bietet Outdoorspiele für Kinder und Jugendliche.

Ort: Einsiedlerplatz 7 (Ecke Arbeitergasse/Einsiedlerplatz), 1050

Uhrzeit: 15 - 17 Uhr

Eine Übersicht aller Parking Day-Aktionen findet sich hier.

Neue Grätzloasen-Audiotour "Oasentöne: Parkletgeschichten aus Wien"

Im Rahmen des diesjährigen Parking Day präsentiert die Grätzloase die neue Audiotour "Oasentöne: Parkletgeschichten aus Wien". Die Audiotour führt an sechs grünen Parklets vorbei durch den 15. und 16. Bezirk. Jede Station erzählt die persönliche Geschichte hinter der Initiative und den Menschen, die diese besonderen Oasen für die Nachbarschaft erschaffen haben. „Oasentöne“ bietet die Möglichkeit, Wiener Grätzl und seine Bewohner*innen klangvoll zu erleben. Die Audiotour kann jederzeit selbständig zu Fuß entdeckt werden, alles, was es dazu braucht, ist ein Smartphone. Um den Geschichten zu lauschen, muss nur der QR-Code vor Ort am Parklet eingescannt werden und es kann los gehen!

Das Aktionsprogramm Grätzloase ist eine Initiative, die von der Stadt Wien gefördert und von dem Verein Lokale Agenda 21 Wien umgesetzt wird. Weitere Informationen zum Aktionsprogramm finden Sie auf der Website www.graetzloase.at.



Rückfragen & Kontakt:

Sarah Klimbacher

Öffentlichkeitsarbeiterin Verein Lokale Agenda 21 Wien

+43 660 42778 52

klimbacher @ la21wien.at



Philipp Lindner

Mediensprecher Stadtrat Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81853

philipp.lindner @ wien.gv.at