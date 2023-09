Der Morawa Lesezirkel erweitert seine Servicekompetenzen

Wir erhöhen die Geschwindigkeit beim Morawa Lesezirkel Angebot. Anfang Juli wurde der Maschinenpark um die modernste am Markt erhältliche Klebebindemaschine erweitert.

Wien (OTS) - Mehr Effizienz und größere qualitative Verarbeitungsschritte in der Mappen-Bindung erwartet man sich durch den Maschinenankauf.

Der Morawa Lesezirkel ist einer der größten Lesezirkel in Österreich mit dem einmaligen und äußerst nachhaltigen Vertriebssystem der Mehrfachvermietung von Magazinpaketen. Woche für Woche neu, liegen die einzelnen Magazine bei Ärzten, Cafés, Friseursalons, in Fitnesscenter, Hotels, etc. auf. Was nur wenige wissen, das Angebot steht auch privaten Haushalten zur Verfügung.

Mit Hilfe des neuen und zurzeit modernsten Klebebinders, der am Markt erhältlich ist, wird die Verarbeitungsgeschwindigkeit auf bis zu 4000 Bindungen pro Stunde angehoben. Die Neuanschaffung ist eine Investition in die Zukunft. Die Maschine kann außerdem Sonderformate wie Werbebeihefter unkompliziert weiterverarbeiten. Kleinstmengen, die vorher per Hand verarbeitet wurden, laufen künftig ebenso durch den maschinellen Verarbeitungsprozess. Das spart Zeit und bindet weniger Ressourcen. Die Werbeflächen auf dem Mappen-Cover sind ein beliebtes Werbemittel und sind quartalsweise oder wöchentlich buchbar.

Rückfragen & Kontakt:

Morawa Lesezirkel

Geschäftsleitung: Frau Dagmar Langer, dlanger @ morawa.com

+43(0)1/91076-7266