Hochkarätiger Autor:innenkreis veröffentlicht neue Publikation zum Syndikatsvertrag

Wien (OTS) - Gemeinsam mit herausragenden wissenschaftlichen Rechtsexpert:innen und international ausgezeichneten Rechtsanwält:innen bringt fwp Partner Markus Fellner ein praxisnahes Buch über alle wesentlichen Aspekte des Syndikatsvertrages heraus.

Das kürzlich im Linde Verlag erschienene Werk „Der Syndikatsvertrag“ richtet sich an Praktiker:innen und bietet einen anschaulichen Leitfaden zum Umgang mit Syndikatsverträgen. Dabei werden alle wesentlichen Aspekte des Syndikatsvertrages, angefangen von dem Zustandekommen über Änderungen und Beendigungen bis hin zu dem Regelungsgehalt und Gestaltungsgrenzen, behandelt.

Das hochkarätige Autor:innenteam bestand aus herausragenden wissenschaftlichen Rechtsexpert:innen wie Universität Wien Professor Friedrich Rüffler und Johannes Zollner, Professor am Institut für Österreichisches und Internationales Unternehmens- und Wirtschaftsrecht der Universität Graz, sowie aus international ausgezeichneten Rechtsanwält:innen wie Wolf Theiss Partner Florian Kusznier und Paul Schörghofer, Partner bei Frotz Riedl Rechtsanwälte.

Der Syndikatsvertrag ist eines der zentralen Regelwerke im Gesellschaftsrecht und steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zur Satzung und zum Gesellschaftsvertrag. „Aus Gesprächen haben sich einige praxisrelevante Fragestellungen insbesondere zum Bindungsumfang, den Grenzen der Gestaltungsmöglichkeiten sowie zur Auflösung oder möglichen Missbrauchstatbeständen ergeben“, unterstreicht fwp Partner Markus Fellner. „Aus diesem Grund war es dem gesamten Autor:innenkreis ein Anliegen, einen praxisnahen Leitfaden für den Umgang mit Syndikatsverträgen zu schaffen.“

Das Buch ist ab sofort hier erhältlich.





Das Autor:innen-Team

MMag. Dr. Markus Fellner ist Partner von Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH und Leiter der Praxisbereiche Corporate/M&A, Bankrecht und Finanzierungen und Restrukturierungen. Als Vortragender ist er an verschiedenen Bildungsinstituten tätig und Autor einschlägiger Fachpublikationen in den Bereichen Banking & Finance, Gesellschaftsrecht, Restrukturierungen und Insolvenzrecht.

MMag. Dr. Franz Hartlieb, LL.M. ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Österreichisches und Internationales Unternehmens- und Wirtschaftsrecht der Karl-Franzens-Universität Graz und Projektmitarbeiter an der von diesem Institut in Kooperation mit der Held Berdnik Astner & Partner Rechtsanwälte GmbH eingerichteten Forschungsstelle für Unternehmensrecht.

Christopher Jünger, LL. M. ist Rechtsanwalt im Corporate/M&A-Team der WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG. Er publiziert regelmäßig zum Gesellschaftsrecht und hält Vorlesungen an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie an der Fachhochschule Wien.

Dr. Ines Krausler, LL.M. (QMUL) ist doppelt qualifizierte Rechtsanwältin in Österreich und England & Wales. Sie ist seit Juni 2022 als Senior Associate bei Wallace LLP, London tätig. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Gesellschafts- und Unternehmensrecht, darunter insbesondere die Bereiche M&A und Umgründungen.

Dr. Florian Kusznier, LL.M. (LSE) ist Partner der WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG. Er ist auf die Betreuung österreichischer und internationaler Mandanten bei M&A- und bei Private Equity Transaktionen, im Gesellschaftsrecht und bei öffentlichen Übernahmen spezialisiert. Er verfügt über besondere Expertise bei der Beratung im Gesundheitssektor, betreut aber auch regelmäßig Klienten aus verschiedensten Industrien (ua Software und Technologie, Automobilindustrie, Tourismus, etc).

Univ.-Prof. Dr. Friedrich Rüffler, LL.M. ist Universitätsprofessor am Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht der Universität Wien. Autor zahlreicher Aufsätze und Publikationen zum Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht.

Dr. Paul Schörghofer, LL.M. ist Partner bei Frotz Riedl Rechtsanwälte. Seine schwerpunktmäßige Tätigkeit liegt in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Umgründungsrecht und M&A. Er berät insbesondere Banken und Versicherungen an der Schnittstelle von Gesellschafts- und Aufsichtsrecht und ist Autor zahlreicher Fachpublikationen sowie Fachvortragender, insbesondere zur Geschäftsführerhaftung und zum Bankgesellschafts- und Personengesellschaftsrecht.

Univ.-Prof.in Dr.in Julia Told ist Professorin für Wirtschaftsprivatrecht am Institut für Unternehmens- und Steuerrecht der Universität Innsbruck. Davor war sie Professorin für Zivilrecht und Unternehmensrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien. Ihre Habilitation mit dem Titel „Leitung und Verantwortung im Konzern“ verfasste sie an der Universität Wien.

Univ.-Prof. Dr. Johannes Zollner ist seit 2013 Professor am Institut für Österreichisches und Internationales Unternehmens- und Wirtschaftsrecht der Karl-Franzens-Universität Graz. Von 2011 bis 2013 war er Universitätsprofessor für Privatrecht an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, davor Universitätsassistent, zuletzt assoziierter Professor am Institut für Zivil- und Unternehmensrecht der Wirtschaftsuniversität Wien.







Über fwp

Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH (fwp) zählt zu den führenden österreichischen Sozietäten im Bereich Wirtschaftsrecht auf nationaler und internationaler Ebene. fwp beschäftigt derzeit rund 140 Mitarbeiter:innen, davon rund 70 Jurist:innen. In der Beratung setzt fwp auf einen dualen Zugang: juristische Expertise und fundiertes wirtschaftliches Know-how. Zu den wichtigsten Beratungsbereichen zählen Banking & Finance, Corporate/M&A, Kapitalmärkte, Sanierungen und Restrukturierungen, Infrastructure & Public Sector, Innovation, Technology & Digital Business, Automotive & New Mobility, Energy, Life Sciences & Health Care, Media, Sports & Leisure, Real Estate & Construction, Retail, Start-ups, Transport & Logistics sowie Family Offices & Wealth Management.

Als Mitglied der internationalen Anwaltsnetzwerke TerraLex und Association of European Lawyers verfügt fwp über einen internationalen Beratungszugang in mehr als 110 Ländern.





Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.fwp.at.

