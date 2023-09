Arkadenhof-Gespräch auf der Schallaburg am 14. September

„Kind sein heißt, sich keine Sorgen machen zu müssen“

St. Pölten (OTS) - Am Donnerstag, 14. September, lädt die Schallaburg im Rahmen ihrer „Arkadenhof-Gespräche“, die das aktuelle Ausstellungsthema „Kind sein“ gemeinsam mit Expertinnen, Experten und Gästen reflektieren, zum dritten „Arkadenhof-Gespräch“. Unter dem Titel „Kind sein heißt, sich keine Sorgen machen zu müssen“ diskutieren dabei ab 11 Uhr Ruth Schöffl von UNHCR Österreich und Michael Blauensteiner von UNICEF Österreich. Es gelten die regulären Eintrittspreise der Schallaburg. Moderiert wird die Veranstaltung von Marcel Chahrour.

Ruth Schöffl von UNHCR Österreich meint dazu: „Rund 40 Prozent aller Flüchtlinge weltweit sind Kinder, in absoluten Zahlen sind das über 43 Millionen Kinder. Statt am Spielplatz zu toben und die Schulbank zu drücken, mussten sie häufig Krieg, Vertreibung und eine gefährliche Flucht durchmachen. Manche Kinder mussten alleine flüchten oder haben auf der Flucht ihre Eltern verloren. UNHCR setzt sich dafür ein, dass geflüchtete Kinder die gleichen Rechte, Schutz und Unterstützung erhalten wie alle anderen Kinder, ganz unabhängig von Nationalität oder Zuwanderungsstatus.“

Michael Blauensteiner von UNICEF Österreich sagt dazu:

„Schätzungsweise 356 Millionen Kinder leben in extremer Armut und sind überproportional betroffen. Selbst in den reichsten Ländern der Welt lebt immer noch eines von sieben Kindern in Armut, jedes vierte Kind in der EU ist davon gefährdet. Oft fehlt es diesen Kindern an grundlegenden Dingen wie Zugang zu Wasser oder genug Essen. Sie haben definitiv eines gemeinsam: Armut bedeutet auch immer weniger Teilhabe an der Gesellschaft. Daher ist es umso wichtiger, alle Hebel in Bewegung zu setzen, damit Kinderarmut der Vergangenheit angehört.“

