Zweite Präsidentin des Nationalrats Doris Bures und Österreichische Krebshilfe laden ins Parlament

Rosa Schleife am Parlament und Verleihung des Forschungsförderungspreises der Krebshilfe markieren Auftakt des Brustkrebsmonats Oktober

Wien (PK) - Am 26. September 2023 laden die Zweite Präsidentin des Nationalrats Doris Bures und die Österreichische Krebshilfe zur Pink-Ribbon-Auftaktveranstaltung ins Parlament am Ring. Nach Abschluss der fünf Jahre dauernden Sanierungsarbeiten erstrahlt die berühmte rosa Schleife als Symbol für Bewusstseinsbildung und Solidarität heuer erstmals wieder an der Fassade des frisch renovierten Hohen Hauses.

Um 10.00 Uhr finden sich Vertreter:innen des Nationalrats, des Bundesrats sowie der Österreichischen Krebshilfe zu einem Fototermin ein, um gemeinsam ein Zeichen im Kampf gegen Brustkrebs zu setzen.

Nach einem Empfang der Gäste, unter denen sich auch wieder zahlreiche Patientinnen befinden werden, in der Säulenhalle, steht dann ab 18.00 Uhr der Nationalratssaal ganz im Zeichen der Vorsorge, Hilfe für Betroffene und der Verleihung des von der Krebshilfe initiierten Brustkrebsforschungspreises. Mit der Ausschreibung dieses mit 100.000 € dotierten Preises hat die Österreichische Krebshilfe einen weiteren wichtigen Schritt zur Verbesserung im Bereich Prävention, Diagnose, Therapie und Nachsorge sowie zur Senkung der Erkrankungs- und Mortalitätszahlen gesetzt. "Als Pink-Ribbon-Botschafterin der ersten Stunde und Zweite Präsidentin des Nationalrats freue ich mich, auch heuer wieder Gastgeberin für die Auftaktveranstaltung zum Brustkrebsmonat Oktober sein zu dürfen und auf diese Weise einen Beitrag im Kampf gegen Brustkrebs setzen zu können", bringt Doris Bures ihre Verbundenheit mit der Pink-Ribbon-Familie und dem Engagement der Österreichischen Krebshilfe zum Ausdruck.

"Es ist eine besondere Ehre und große Unterstützung unserer täglichen Arbeit, dass wir heuer schon die zweite Veranstaltung im Hohen Haus durchführen können. Nach dem erfolgreichen 1. Brust- und Unterleibskrebskongress im Parlament - am internationalen Frauentag (8.3.) - mit 200 Patient:innen aus ganz Österreich, freuen wir uns sehr auf die Auftaktveranstaltung unserer diesjährigen Pink-Ribbon-Aktion, die von allen im Parlament vertretenen Parteien mitgetragen wird. Ein besonderer Dank gilt Doris Bures für die vielfältige und jahrelange Unterstützung, die weit über gemeinsame Veranstaltungen hinausgeht," so Krebshilfe-Präsident Paul Sevelda. (Schluss) red

