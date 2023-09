IMMERSIUM:WIEN - Permanentes immersive Familienmuseum wird in Wien eröffnet

Ab 12. Oktober 2023 widmet sich die erste Ausstellung "JURASSIC – The Immersive Experience" der Welt der Urzeit-Giganten. Karten sind ab sofort buchbar.

Mit dem IMMERSIUM:WIEN können wir 365 Tage im Jahr die Grenzen zwischen unserer und der medialen Realität verschwimmen lassen. Dank modernster Technologien werden alternative Erlebnisräume geboten, die unsere Realität ergänzen und erweitern. Die Technik, aber auch die Inhalte der Erlebniswelt wurden komplett in unseren Büros in Österreich entwickelt und gestaltet, sowie inhaltlich in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Experten aus den jeweiligen Genres erarbeitet, geprüft und konzipiert. Markus Beyr, CEO "Attraktion! Group of Companies"

Wien (OTS) - In der ruhigen Habsburgergasse 10 entsteht seit Monaten ein spektakulärer Meilenstein in der Welt der Immersion: Mit dem IMMERSIUM:WIEN öffnet Österreichs erstes immersive Erlebnismuseum nicht nur die Türe zu einer anderen Welt, sondern Tore zu vielen weiteren. Auf drei Etagen mit über 1.100m² Fläche bietet das jüngste Museum Wiens unvergessliche Abenteuer für alle Altersgruppen und wechselnde 360° Erlebnisse für die ganze Familie, Gruppen und Schulklassen. Karten mit Zeitfenster ab EUR 14 sind ab sofort unter https://immersium.com buchbar.

JURASSIC – The Immersive Experience



Ab 12. Oktober 2023 widmet sich die erste Ausstellung JURASSIC – The Immersive Experience der Faszination Dinosaurier. Dank über 50 Laser-Videoprojektoren, 120 Soundspuren und technisch aufwändiger audiovisueller Installationen kommen Besucher*innen den Königen der Urzeit in digitaler Form so nah wie nie zuvor. Vom Brachiosaurus über den Mosasaurus bis zum Tyrannosaurus Rex sind alle bekannten, aber auch weniger bekannten Carnivoren & Herbivoren vertreten. Komplett in Farben und Formen eintauchen, in Geräusche und Klänge, in Bewegungen und Lichteffekte bietet die Experience in deutsch und englisch eine digitale Umgebung, die das Gezeigte real erscheinen lässt.

Das 60-minütige Erlebnis erweckt die Tiere zum Leben, laden zur Interaktion ein und ermöglicht dank Wissensvermittlung viel über die Urzeit-Giganten zu erfahren. Vom digitalen Ausgraben von Fossilien bis zum Füttern von Raptoren gibt es jede Menge zu erleben. Das Highlight ist die 15-minütige immersive Show "Jurassic - The Gathering", die die Dinosaurier in ihrer natürlichen Umgebung in einem bildgewaltigen Spektakel zeigen. Mit den abschließenden 5D Motion Ride und optionalem VR-Flug, wird es zum Erlebnis für alle wissbegierigen Abenteurer, egal ob jung oder jung geblieben (empfohlen für Kinder ab 4 Jahren).

Hinter diesem visionären Projekt steht der Oberösterreicher Markus Beyr, CEO der international renommierten "Attraktion! Group of Companies". Mit über 500 erfolgreich umgesetzten medienbasierten Attraktionen, global in den letzten zwei Jahrzehnten, hat Markus Beyr die Welt des Entertainment-, Freizeit- und Retailmarktes maßgeblich geprägt.

Ein eigener Partyraum für bis zu 16 Kinder und zwei Begleitpersonen ist für Feiern buchbar und bietet zusätzlich weitere interaktive Spielflächen, zusätzliche Projektionen, Malstation sowie Sitzmöglichkeiten. Der IMMERSIUM:SHOP mit feinem Sortiment an Kinderspielzeug, Souvenirs, Malbüchern und Plüsch-Maskottchen Rexi ist ohne Ticket über das Erdgeschoß zugänglich.

IMMERSIUM:WIEN

Habsburgergasse 10

1010 Wien

https://immersium.com

Öffnungszeiten ab 12. Oktober 2023

täglich von 10-19 Uhr (letzter Einlass 17:45 Uhr)

Dauer: 60 Minuten

Das IMMERSIUM:WIEN Erlebnismuseum ist für jegliche Altersklasse gestaltet. Ausgewählte Aktivitäten sind erst ab 4 Jahren und/oder mit Begleitperson nutzbar. Gruppen- und Schulklassen sind willkommen.

Die IMMERSIUM:WIEN Räumlichkeiten sind barrierefrei und somit mit Rollstuhl befahrbar. Die Wegführung in der Ausstellung für Personen mit eingeschränkter Mobilität kann variieren. Kinderwagen sind in den Ausstellungsräumen nicht gestattet.

