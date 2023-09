UBM verstärkt Management dauerhaft um Direktorium

Vierköpfiges Direktorium transportiert die Strategie auf operativer Ebene in die Projekte.

Wien (OTS) - Wie anlässlich der Ankündigung des Rücktritts von Martin Löcker am 19. Mai 2023 bekannt gegeben, hat ein vierköpfiges Direktorium interimistisch seine Aufgaben übernommen. Ab 1. November 2023 übernimmt nun Peter Schaller die Rolle des technischen Vorstands (CTO). Das Direktorium wird ab diesem Zeitpunkt den Gesamtvorstand weiterhin unterstützen, die vorgegebene Strategie auf operativer Ebene in die Projekte zu transportieren und diese kontinuierlich bis zur Fertigstellung und dem Verkauf zu begleiten. Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG: „Ich bin stolz, dass die UBM so stark aufgestellt ist, dass sie Schlüsselbereiche für die Zukunft der Gruppe ausschließlich intern besetzen kann.“

Das Direktorium setzt sich aus Bernhard Egert (Timber Construction und Greenbuilding), Roman Ehrentraut (Technical), Franz Sonnberger (Controlling) und Andreas Zangenfeind (Investment Management) zusammen.

Trotz der derzeit schwierigen Situation am Immobilienmarkt startet UBM in Deutschland und Österreich die Umsetzung einer Reihe von Großprojekten, wie das LeopoldQuartier oder die Timber Factory. Das LeopoldQuartier in Wien wird Europas erstes Stadtquartier in Holzbauweise, die Timber Factory Münchens erster Gewerbe Campus in Holzbauweise.

Im Bild von links nach rechts: Andreas Zangenfeind, CFO Patric Thate, CEO Thomas G. Winkler, COO Martina Maly-Gärtner, Bernhard Egert, Roman Ehrentraut, Franz Sonnberger. Noch nicht am Foto: der designierte CTO Peter Schaller

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

