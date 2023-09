TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Anspruch versus Wirklichkeit" von Manfred Mitterwachauer

Ausgabe vom Mittwoch, 13. September 2023

Innsbruck (OTS) - Die schwarz-rote Landesregierung löst eines ihrer zentralen Wahlversprechen ein: den Rechtsanspruch auf ganzjährige, ganztägige und leistbare Kinderbetreuung. Oder doch nur zur Hälfte? Erst die Umsetzungspraxis ab 2026 wird den Beweis liefern.





Ihr Kinderlein kommet! Das ist die zentrale Botschaft, welche das koalitionäre Regierungsduo VP und SP gestern ins Land posaunte. Als Schalltrichter dient ein Leitantrag zum Ausbau der Kinderbildung und -betreuung. Darin eingebettet ein 10 Punkte umfassendes Maßnahmenbündel. Am Ende soll das flächendeckende Recht auf Vermittlung eines Betreuungsplatzes für alle Kinder ab dem zweiten Lebensjahr stehen. Ein recht hehres Ziel, welches LH Anton Mattle (VP) und LHStv. Georg Dornauer (SP) bis 2026 anpeilen. Die noch bestehenden Hürden zu meistern wird kein Kindergeburtstag.



In der frühkindlichen Betreuung und Bildung hinkt Tirol noch hinterher. 29,6 Prozent der Unter-Dreijährigen werden hierzulande fremdbetreut. Das Barcelona-Ziel des Rats der EU liegt bei 33. Hier fehlt Tirol die Flächenwirkung, bei den Kindergärten hapert es indes mehr am Credo „ganzjährig, ganztägig“. Diesen Handlungsbedarf streiten VP und SP gar nicht ab. Wie auch, das ist Fakt.



Der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung fand 2022 auch Eingang ins Regierungsprogramm. Im nunmehr beschlossenen Leitantrag nicht. Aus dem „Rechtsanspruch“ wurde ein „Recht auf Vermittlung“ eines Betreuungsplatzes. Und auch mit dem Begriff „Recht“ geht die Landesregierung seit geraumer Zeit recht spärlich um. Bewusst. Mattle will das nicht als rechtliches Schlupfloch verstanden wissen. Individuell einklagbar wird das Tiroler Modell freilich nie werden.



Trotzdem sollen alle Kinder bei Bedarf einen Platz bekommen. Auch das ist ein großes Versprechen. Dieses einzulösen wird Mattle und Dornauer, aber auch Bildungslandesrätin Cornelia Hagele (VP) noch fordern. Finanziell: Jene 50 Millionen, die nun bis 2026 lockergemacht werden, sind ein Anfang – aber bei Weitem nicht das Ende. Nicht umsonst soll das Finanzierungsmodell erst Ende des Jahres präsentiert werden. Dann sollte nämlich auch klar sein, was von den versprochenen 4,5 Kanzler-Milliarden in Sachen Kinderbetreuungs-Ausbau für Tirol abfällt und was der Bund den Ländern in Sachen Finanzausgleich noch zugesteht. Personell: Was, wenn es Tirol bis 2026 nicht gelingt, genügend ElementarpädagogInnen auszubilden oder zu rekrutieren? Wie wird die Platz-Garantie dann gehandhabt? Infrastrukturell: Die Gemeinden bleiben Erhalter und Betreiber der Kinder-Einrichtungen. Ob und wie das nötige Zusammenspiel mit privaten und betrieblichen Angeboten harmonieren wird, steht ebenso noch in den Sternen.



Der Leitantrag der Landesregierung pickt. Das Ziel muss nun sein, die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit möglichst klein zu halten. Das hätten sich die Kinder verdient.





