ÖGB-Katzian: Gratulation an Eckehard Quin, Dank an Norbert Schnedl

Gewerkschaft Öffentlicher Dienst wählt neuen Bundesvorsitzenden

Wien (OTS) - Beim Außerordentlichen Bundeskongress der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst wurde ein Wechsel an der Spitze vollzogen: Eckehard Quin wurde zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Er folgt damit Norbert Schnedl, der sieben Jahre lang an der Spitze der GÖD stand. „Ich gratuliere Eckehard Quin zu seiner Wahl und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und seinem Team in herausfordernden Zeiten. Gemeinsam werden wir Seite an Seite für die Arbeitnehmer:innen in Österreich einstehen“, sagt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian.

Norbert Schnedl war seit 2016 Bundesvorsitzender der GÖD. Für die vertrauensvolle und auf gemeinsamen Werten der Gewerkschaftsbewegung aufbauende Zusammenarbeit bedankt sich Katzian ganz herzlich: „In diesen sieben Jahren wurden wir mit einigen großen Herausforderungen konfrontiert. Der gemeinsame Einsatz für die Arbeitnehmer:innen ist dabei immer im Mittelpunkt gestanden und auf das zusammen Erreichte können wir stolz sein.“

