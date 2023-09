August Wöginger und Christoph Zarits gratulieren Eckehard Quin zur Wahl

Eckehard Quin setzt sich seit jeher für die Interessen der Kolleginnen und Kollegen im Öffentlichen Dienst ein, so ÖAAB-Chef August Wöginger

Wien (OTS) - „Eckehard Quin ist ein Politiker mit Herz und Verstand. Er hat ein Gespür für die Anliegen der Kolleginnen und Kollegen, macht sich immer bestens informiert an die Arbeit, und bringt das nötige Engagement zur raschen Umsetzung der Anliegen mit. Er ist ein Gewerkschafter, der seiner Linie stets treu bleibt. Ich gratuliere Eckehard Quin zur Wahl zum GÖD-Vorsitzenden und freue mich weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit. Unser Dank gilt dem scheidenden Vorsitzenden Norbert Schnedl, der uns immer eine große Stütze war", so ÖAAB-Bundesobmann KO August Wöginger zum heutigen 19. Bundeskongress des Öffentlichen Dienst.



ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits schloss sich den Glückwünschen an: „Eckehard Quin ist eine beispielhafte Führungspersönlichkeit – sowohl in den großen Linien und in der Durchsetzungskraft, als auch in der Zusammenarbeit von Mensch zu Mensch. Er ist ein Politiker mit echter Handschlagqualität. Ich gratuliere Eckehard Quin und seinem Team zur Wahl.“





