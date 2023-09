P.F. Chang's erweitert seine globale Präsenz mit den ersten Filialen in Indien

Scottsdale, Ariz. (ots/PRNewswire) - Neue Filialen in Bangalore und Mumbai, die für 2023 und darüber hinaus geplant sind, ebnen den Weg für weiteres internationales Wachstum

Im Rahmen der kontinuierlichen globalen Expansion des Unternehmens gab P.F. Chang's® heute eine neue Filiale in Bangalore sowie Pläne zur Eröffnung weiterer Filialen in Mumbai und anderen Städten in Indien bekannt, wodurch das weltberühmte asiatisch inspirierte kulinarische Erlebnis zum ersten Mal in dieses Land gebracht wird.

„Wir sind begeistert, Indien als nächstes Land in unserem Netzwerk globaler Filialen begrüßen zu dürfen", so Kristen Briede, Präsidentin von Global Brands & Retail bei P.F. Chang's. „Mit dem Eintritt in unser 30-jähriges Geschäftsjahr könnte es keinen besseren Zeitpunkt geben, um in unser Wachstum zu investieren und das P.F. Chang's-Erlebnis mit noch mehr Gästen zu teilen."

Zusammen mit den Franchise-Partnern Gourmet Investments Private Limited (GIPL), einem Unternehmen des Bharti Family Office, und HMSHost, einem Unternehmen der Dufry Group, ist P.F. Chang's stolz darauf, Einheimischen und Reisenden in Indien ein noch vielfältigeres kulinarisches Angebot anzubieten. Am 3. September wurde die erste von HMSHost betriebene Filiale im Terminal 2 des internationalen Flughafens von Bangalore eröffnet, die Reisenden ein erstklassiges kulinarisches Erlebnis bietet. Voraussichtlich wird P.F. Chang's noch in diesem Jahr mit der Eröffnung eines völlig neuen, von GIPL betriebenen Bistros auch Mumbai erreichen. Der Franchisenehmer GIPL plant zudem die Eröffnung von Filialen in der Region der nationalen Hauptstadt Delhi im Jahr 2024.

Obwohl jedes Land und jede Kultur einzigartig sind, zielt P.F. Chang's darauf ab, allen Gästen auf der ganzen Welt ein einheitliches, modernes kulinarisches Erlebnis zu bieten. P.F. Chang's eröffnete 2009 seine erste internationale Filiale in Mexiko und Kuwait und hat seitdem zusätzlich zu den über 200 Filialen in den Vereinigten Staaten mehr als 90 Restaurants in 22 Ländern eröffnet. Jede Filiale, unabhängig davon, ob es sich um ein vollwertiges Bistro-Restaurant, ein sogenanntes Flagship-Restaurant, P.F. Chang's To Go (ein hybrides Gastronomiekonzept) oder ein alternatives Restaurant handelt, zeichnet sich durch einzigartige Designelemente aus, die das Menü aus hausgemachter, im Wok zubereiteter Küche ergänzen.

Mit mehr als 25.000 Unternehmens- und Franchise-Mitarbeitern auf der ganzen Welt, treibt P.F. Chang's seine globale Expansion und sein Wachstum weiter schnell voran, indem es neue internationale Standorte in Europa, Südostasien und Südamerika ins Visier nimmt. In den Jahren 2023 und 2024 sind weitere Eröffnungen von Restaurants in Guyana, am internationalen Flughafen von Salt Lake City, am internationalen Flughafen von Seattle-Tacoma und an der Shepard Air Force Base in der Nähe von Wichita Falls, Texas, geplant.

„Während wir unser internationales Geschäft und unser Wachstum in neuen Märkten weiter ausbauen, freuen wir uns darauf, langfristige Partnerschaften mit neuen Franchisenehmern einzugehen und wir verpflichten uns, kontinuierliche Beratung und Unterstützung anzubieten", so Rafik Farouk, leitender Direktor für Geschäftsentwicklung bei P.F. Chang's.

P.F. Chang's arbeitet auf der ganzen Welt mit Investoren zusammen, um sowohl traditionelle, als auch nicht-traditionelle Entwicklungsmöglichkeiten (z. B. Flughäfen, Kasinos, militärische Stützpunkte) zu erschließen. P.F. Chang's ist sich bewusst, dass Investitionen ein emotionales Unterfangen sind. Aus diesem Grund ist das Unternehmen bestrebt, seinen Franchise-Partnern kontinuierliche Beratung und erstklassige Unterstützung anzubieten. Weitere Informationen über die weltweiten Franchising-Möglichkeiten mit P.F. Chang's finden Sie unter https://www.pfc hangs.com/global.

Informationen zu P.F. Chang's

P.F. Chang's wurde 1993 von Philip Chiang und Paul Fleming gegründet und ist die erste international anerkannte kulinarische Marke aus Asien mit mehreren Filialen, bei der die 2.000 Jahre alte Tradition des Wok-Kochens im Mittelpunkt des Gästeerlebnisses steht. Das heutige Menü von P.F. Chang's ist in der chinesischen Küche verwurzelt und erstreckt sich über ganz Asien, wobei Kulturen und Rezepte aus Japan, Korea, Thailand und anderen Ländern geehrt werden. Jedes Gericht bietet eine einzigartige Geschmackserfahrung, egal ob es sich um einen handgemachten Cocktail, eine im Wok zubereitete Schüssel für das Mittagessen oder ein festliches Abendessen mit mehreren Gängen handelt. Weltweit hat P.F. Chang's mehr als 300 Restaurants in mehr als 20 Ländern und an Flughäfen in den USA, einschließlich einiger praktischer P.F. Chang's To-Go-Filialen, die Essen zum Mitnehmen und Lieferservice anbieten. Weitere Neuigkeiten über P.F. Chang's finden Sie unter pfchangs.com und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram @pfchangs.

Informationen zu Gourmet Investments Pvt Ltd:

Gourmet Investments Pvt Ltd, ein Teil des Bharti Family Office, wurde im Jahr 2012 mit dem Ziel gegründet, die Freizeitgastronomie in Indien neu zu definieren. Das Unternehmen hat renommierte internationale Marken, wie beispielsweise PizzaExpress,Chili's und Ministry of Crab in das Land gebracht und den Menschen in Indien durch Talent und Immobilienexpertise eine unvergleichliche Marke nahe gebracht.

Informationen zu HMSHost

HMSHost ist ein weltweit führender Anbieter von Speisen für die Reisebranche. Das globale Gastronomieunternehmen betreibt Gastronomiebetriebe in 120 Flughäfen in den USA, Kanada, Europa, im Raum Asien-Pazifik und im Nahen Osten. Sein Portfolio an prämierten Restaurants besteht aus Hunderten von Marken, darunter exklusive Eigenkonzepte, Partnerschaften mit Küchenchefs und beliebte nationale, regionale und lokale Marken. HMSHost ist jeden Tag bestrebt, allen Reisenden durch hervorragendes Essen und hervorragenden Kundenservice das beste Erlebnis im Bereich der Flughafengastronomie zu bieten. HMSHost wurde im Jahr 2023 durch den Zusammenschluss von Dufry und Autogrill Teil der Dufry Group.

