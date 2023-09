Sensationelles Wachstum für oe24 in der ÖWA

Schon 42,1 Prozent Reichweite im 2. Quartal +++ Plus 27 Prozent Wachstum zum Vorjahr bei Unique Usern

Wien (OTS) - Das oe24-Netzwerk ist weiterhin auf Wachstumskurs: In der aktuellen Österreichischen Web Analyse (ÖWA) für das 2. Quartal verzeichnet das oe24-Netzwerk das stärkste Wachstum aller überregionalen Medien-Angebote. Bei den Unique Usern kann das oe24-Netzwerk um sensationelle 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen. 2.976.310 Österreicher surfen pro Monat bereits auf oe24. Das entspricht einer Reichweite von 42,1 Prozent (!) pro Monat – also fast jeder zweite Österreicher.

Spannend sind dabei auch die Detail-Zahlen: 51 Prozent der oe24-User sind unter 50 Jahre alt. Bei Frauen (41,8 Prozent) und Männern (42,3 Prozent) ist die Reichweite fast gleich hoch.

Jeden Tag surfen bereits 463.729 Österreicher auf oe24. Bei den Tagesreichweiten kann das oe24-Netzwerk mit 6,6 Prozent sogar Kurier Online Medien (6,3 Prozent) und das derstandard.at-Network (5,9 Prozent) überholen.

„Kein anderes überregionales Medienhaus wächst in der ÖWA so stark wie oe24 mit einem Plus von 27 Prozent bei den Unique Usern. Diesen Traffic-Turbo stellen wir selbstverständlich auch unseren Werbepartnern mit noch mehr hochwertigem Inventar, neuen, innovativen Werbeformen und einer noch stärkeren Online-Performance zur Verfügung. Unser Ziel ist es, 2024 zur Online-Nummer-1 in Österreich zu werden und den Digital-Umsatz zu verdoppeln“, so Niki Fellner, CEO der Mediengruppe ÖSTERREICH.

Quelle: ÖWA Q2/2023, durchschnittliche Monatswerte, Basis Internetnutzer

