DRUID hat im Rahmen seiner Series-B-Finanzierungsrunde 30 Millionen US-Dollar gesichert, um die Produktivität von Unternehmen durch konventionelle Geschäftsanwendungen und Generative AI weiter zu steigern

Bukarest, Rumänien (ots/PRNewswire) - DRUID, ein weltweit führender Anbieter von konventioneller KI-Technologie, gab heute den erfolgreichen Abschluss der Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen US-Dollar bekannt. Die Runde wurde von TQ Ventures angeführt und umfasste die Beteiligung neuer Investoren wie Smedvig Capital, Endeavor und Verve Ventures sowie bestehender Investoren wie GapMinder, Hoxton Ventures und Karma Ventures.

Die Finanzierung wird dazu verwendet werden, die internationale Expansion von DRUID weiter voranzutreiben, insbesondere den Marktanteil in den USA auszubauen, der bereits 60 % des aktuellen Umsatzes von DRUID ausmacht.

Die Plattform von DRUID bietet Unternehmen die Tools, um konventionelle Geschäftsanwendungen (CBA) zu entwickeln und zu gestalten, um das natürlichste Mitarbeiter-Kundenerlebnis zu bieten. Frühe Kunden schätzen es, dass die DRUID-Suite in jeder bestehenden technologischen Umgebung eingesetzt werden kann, ohne vorherige Investitionen in ERP, CRM, RPA oder andere digitale Tools zu ersetzen. Darüber hinaus macht die kürzliche Integration von DRUID mit ChatGPT über den Microsoft Azure OpenAI Service die Generative AI unternehmensbereit und sicher.

„Inmitten des Trubels um konversationelle und generative KI fiel uns DRUID als Vorreiter in dieser Kategorie auf. Wir waren erfreut festzustellen, wie sehr die aktuellen Kunden die Plattform schätzen und welch großes Problem DRUID für potenzielle Kunden löst, wie unsere Recherchen gezeigt haben. Wir fühlen uns geehrt, diese Runde anzuführen und mit Liviu und dem DRUID-Team zusammenzuarbeiten", so Schuster Tanger, Mitgeschäftsführer bei TQ Ventures.

Darüber hinaus verbessert die Plattform für konversationelle Geschäftsanwendungen von DRUID die technologischen Fähigkeiten von konventioneller KI, indem sie in der Lage ist, den Geschäftskontext zu verstehen und intelligente Aktionen auszulösen. Dadurch wird eine benutzerfreundliche Gesprächsebene geschaffen, die Kunden näher an ihre Benutzer heranführt und die Nutzung über verschiedene Kanäle ermöglicht, um die erfolgreiche Durchführung von Geschäftsaufgaben zu optimieren.

Mehrere Branchenführer haben bereits die Technologie von DRUID implementiert und dabei außergewöhnliche Ergebnisse erzielt. Kmart, Liberty Global, Texas Children's Hospital, White Castle, NHS, Auchan, Georgia Southern University, Société Générale, Erste Group, BNP Paribas, Axa und viele weitere Unternehmen haben die Plattform für konversationelle Geschäftsanwendungen von DRUID integriert und dabei signifikante Verbesserungen sowohl bei der Kundenbindung als auch bei der Mitarbeitereffizienz erlebt.

Diese Organisationen haben eine verbesserte Kundenzufriedenheit, verkürzte Wartezeiten und eine erhöhte Rate bei der Lösung von Problemen gemeldet. Indem wir Mitarbeiter von wiederholenden Aufgaben entlasten, können sie sich auf strategischere und bedeutungsvollere Verantwortlichkeiten konzentrieren. Dies führt zu einer gesteigerten Effizienz und Zufriedenheit der Mitarbeiter sowie zu einer insgesamt positiven Teamstimmung.

„DRUID nutzt die jüngsten Fortschritte in der Generative KI, die nahtlos in unsere Plattform für konversationelle Geschäftsanwendungen integriert werden. Wir glauben, dass unsere Plattform für große internationale Unternehmen eine neue Ära der Produktivität und greifbare Geschäftsergebnisse einläuten wird. Gestärkt durch unsere jüngste Finanzierungsrunde und vor dem Hintergrund dieser technologischen Revolution sind wir gut aufgestellt und freuen uns darauf, hart daran zu arbeiten, Technologielösungen anzubieten, die unseren Kunden ermöglichen, den maximalen Wert zu schaffen", so Liviu Dragan, CEO von DRUID.

Die neue Finanzierungsrunde ist das Ergebnis des kontinuierlichen Wachstums und der Entwicklung von DRUID. Im Jahr 2022 konnte DRUID seinen jährlichen wiederkehrenden Umsatz im Vergleich zu 2021 um das 2,5-fache steigern und prognostiziert für dieses Jahr ein weiteres Wachstum um das 3-fache.

„Die internationale Bestätigung der revolutionären Plattform, die von DRUID entwickelt wurde, hat uns überzeugt, unser drittes Investment in das Unternehmen zu tätigen, wobei das erste Investment Ende 2020 erfolgte. Seitdem haben wir das Potenzial des von Liviu Dragan geleiteten Teams erkannt, eine Technologie zu schaffen, die den Bereich der konventionellen KI-Lösungen für komplexe Industrien transformieren wird. DRUID hat seinen Unternehmenskunden demonstriert, dass die Plattform den höchsten technologischen Sicherheitsstandards entspricht, was die Vielseitigkeit und Flexibilität der Plattform bestätigt. Als Gründungspartner bei GapMinder freut es uns, dass wir DRUID seit den ersten globalen Schritten begleiten konnten. Wir sind begeistert von der beeindruckenden Liste internationaler Kunden des Unternehmens und den zunehmend ambitionierten Plänen des Teams, ein KI-Zentrum aufzubauen, das schnell die neuesten KI-Technologien wie Generative KI integrieren kann", so Dan Mihăescu, Gründungspartner bei GapMinder.

DRUID, gegründet in Rumänien, hat kürzlich sein globales Team um 60 % erweitert und einige wichtige ehemalige Führungskräfte von UiPath in strategischen Positionen an Bord geholt: insbesondere (a) Kedar Dani, ehemaliger Globaler VP, der das Design übernimmt und bei der Markteinführungsstrategie unterstützt; (b) Vargha Moayed, ehemaliger Strategiebeauftragter, der strategische Beratung für den CEO bietet; und (c) Mihai Faur, CIO von UiPath, der als unabhängiges Vorstandsmitglied fungieren wird.

Informationen zu DRUID

DRUID (www.druidai.com) ist eine umfassende Plattform zur Erstellung, Bereitstellung und Skalierung von KI-gesteuerten konventionellen Geschäftsanwendungen, die darauf abzielt, die Produktivität der Mitarbeiter auf ein neues Level zu heben und das umfassende Kundenerlebnis auf intuitive Weise zu verbessern. DRUID fungiert als vorderste Ebene für alle digitalen Operationen und vereinheitlicht sowie verbessert die bestehende Technologielandschaft. Dabei werden Probleme wie Anwendungsüberlastung (das Erlernen und Anpassen an neue Systeme) gelöst. Zusätzlich ermöglichen DRUIDs intelligente virtuelle Assistenten schnelle, personalisierte, kanalübergreifende und hochautomatisierte Interaktionen, indem sie die jeweilige Unternehmenssprache sprechen. Dies geschieht durch offene Integrationen mit bestehenden Unternehmenssystemen und RPA-Technologien. Seit 2018 setzt DRUID aktiv seine Vision um, jedem Mitarbeiter einen intelligenten virtuellen Assistenten zur Verfügung zu stellen. Dabei hat das Unternehmen ein umfangreiches Partnernetzwerk mit über 160 Partnern aufgebaut und betreut weltweit mehr als 200 Kunden.

