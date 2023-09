Forschung zum Anfassen

European Researchers‘ Night und Forschungsfest Niederösterreich 2023

St. Pölten (OTS/FHSTP) - Unter dem Motto “Life is Science in a digital world” bieten das Forschungszentrum Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) und die Fachhochschule St. Pölten einen Beitrag zur European Researchers‘ Night.

An den Standorten Graz und St. Pölten wird am 29. September Forschung durch Mitmach-Experimente, Live-Vorträge, Online-Games und viele weitere Programmpunkte auf spannende Weise erleb- und begreifbar.

Die FH St. Pölten bietet neben den Stationen der Forscher*innen in Graz mehrere Schulworkshops in Niederösterreich an. Eine Woche davor präsentiert das Forschungsfest Niederösterreich Wissenschaft aus dem Bundeland.

