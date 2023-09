Vienna Humanities Festival - Gibt dem Denken eine Bühne | 25.9.-1.10.

Am 25. September 2023 beginnt die sechste Festivalausgabe unter dem Titel „Promise & Temptations”. Janina Loh, Peter Trawny und Michael Sandel halten die Keynote-Vorlesungen.

Wien (OTS) - Bei freiem Eintritt sind Besucher:innen auch dieses Jahr wieder eingeladen, gemeinsam mit Intellektuellen, Wissenschaftler:innen, Schriftsteller:innen und Künstler:innen in über 20 Einzelveranstaltungen über Ängste, Hoffnungen und die großen Fragen unserer Zeit nachzudenken und zu diskutieren.

Am Wochenende bittet das Festival zu zwei Tagen intensiver Gespräche in die Akademie der Bildenden Künste. Eingerahmt wird dieses Programm von drei großen Abendveranstaltungen mit den Festival-Keynotes und einem Abschlusspanel am Sonntag.

Den Auftakt zum diesjährigen Festival macht Janina Loh, Stabsstelle Ethik bei der Stiftung Liebenau in Meckenbeuren am Bodensee, mit dem Vortrag Zwischen Perfektionierung und Überwindung. Kritische Reflexionen zu Mensch und KI. Loh wird im Rahmen einer Wiener Vorlesung am Montag, den 25. September um 19 Uhr im Festsaal des Wiener Rathauses zu hören sein. Im Anschluss folgt ein Gespräch mit der Journalistin Judith Belfkih.

Am Mittwoch, den 27. September um 19 Uhr nimmt Autor und Philosoph Peter Trawny, Herausgeber mehrerer Bände der Martin Heidegger-Gesamtausgabe, im Angewandte Interdisciplinary Lab Platz, um mit der renommierten Publizistin und Philosophin Isolde Charim über Die Rückkehr der Weltanschauung zu sprechen.

Am Samstag, den 30. September um 19:30 Uhr lotet US-Starphilosoph Michael Sandel im Wiener Volkstheater im Rahmen seines Vortrags What's Become Of the Common Good? die Möglichkeitsbedigungen einer gerechteren Gesellschaft aus, gefolgt von einer Diskussion mit IWM Permanent Fellow Ivan Krastev.

Auf dem Abschlusspanel am 1. Oktober um 18:30 in der Akademie der Bildenden Künste werden der Schrifsteller Kenan Malik, die Philosophin und Essayistin Susan Neiman, der Soziologe und Autor Gary Younge, der Journalist und Autor David Rieff gemeinsam mit dem Vizepräsidenten der Open Society Foundations, Leonard Benardo, über die Versprechen und Fallstricke gegenwärtiger Identitätspolitik diskutieren.

Als weitere Speaker begrüßen wir darüber hinaus Konstantin Akinsha, Richard Bourke, Giulia Caminito, Jasmina Cibic, Julia Ebner, Ute Frevert, Paolo Giordano, Georgi Gospodinov, Isabel Hilton, Katja Hoyer, Gerd Koenen, Sergei Lebedev, Martina Lindorfer, Evgeny Morozov, Oliver Nachtwey, Fintan O'Toole, Mary Elise Sarotte, Bénédicte Savoy, Juan Gabriel Vásquez und Jan Zielonka.

Medienvertreter:innen werden gebeten, sich für Interviewanfragen an iwm-pr@iwm.at zu wenden .

Mehr Informationen zu den Einzelveranstaltungen und das gesamte Programm unter www.humanitiesfestival.at.

Das Vienna Humanities Festival ist ein Projekt des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen und von Time To Talk in Kooperation mit dem FALTER, den Open Society Foundations, der Stadt Wien, der ERSTE Stiftung, der Akademie der Bildenden Künste Wien sowie dem Wiener Volkstheater.

Datum: 25.09.2023, 19:00 Uhr

Url: http://www.humanitiesfestival.at

