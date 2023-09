"Helfen mit Herz": Neue Porträts ehrenamtlicher Burgenländerinnen und Burgenländer

5. Staffel der ORF-Serie – Ab 19. September 2023 in allen Medien des ORF Burgenland

Eisenstadt (OTS) - Etwa 100.000 Burgenländerinnen und Burgenländer engagieren sich ehrenamtlich - etwa in der Pflege, in Vereinen, in der Nachbarschaft, bei Blaulichtorganisationen. Diese Menschen schenken anderen ein hohes Gut, das man nicht kaufen kann: sie schenken Zeit.

In der ORF Burgenland Serie „Helfen mit Herz“ holt Redakteurin und Licht ins Dunkel-Botschafterin Patricia Schuller diese Menschen erneut vor den Vorhang. Die beliebte und erfolgreiche Serie „Helfen mit Herz“ geht 2023 ins fünfte Jahr. In zehn Folgen werden Burgenländerinnen und Burgenländer jeden Alters porträtiert. Sie sind in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich tätig:

-in der Betreuung von Menschen mit psychischen Erkrankungen bei Pro Mente Burgenland

- im Henry Laden in Mattersburg: in der ersten und einzigen Second Hand Boutique des Roten Kreuzes Burgenland, wird getragene, aber hochwertige Kleidung für Frauen, Männer und Kinder sehr preisgünstig verkauft

- bei einem ehrenamtlichen Fitnessprojekt in Großwarasdorf

- bei der Krebshilfe Burgenland

- bei einer Pfadfindergruppe in Neusiedl am See, die zur internationalen Verständigung aufruft

Die Serie „Helfen mit Herz“ wird ab Dienstag, dem 19. September 2023, in zehn Folgen nach „Burgenland heute“, im Programm von Radio Burgenland und online unter burgenland.orf.at präsentiert.

Am Dienstag, dem 12. September 2023, präsentierten Soziallandesrat Dr. Leonhard Schneemann und ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics die neue Staffel "Helfen mit Herz".

Soziallandesrat Dr. Leonhard Schneemann: „Das Burgenland hat in seiner 102-jährigen Geschichte schon oft Hilfsbereitschaft bewiesen. Gerade die Hilfsbereitschaft und das große ehrenamtliche Engagement haben eine große Tradition und sind eine der wichtigsten und unverzichtbaren Säulen der Gesellschaft. Ohne die Leistung der Freiwilligen wäre das Burgenland um Vieles ärmer. Wichtige Bereiche unseres Lebens und viele Abläufe des Alltags könnten ohne den ehrenamtlichen Einsatz wohl nicht stattfinden. Als Land gelten wir im Bereich Pflege und Betreuung als Vorreiter. Immerhin haben wir diesen Bereich auf komplett neue Beine gestellt. Wir sind bemüht, Pflege und Betreuung flächendeckend professionell und wohnortnah aufzustellen und die Rahmenbedingungen der Pflege- und Betreuungskräfte zu verbessern. Da ist jede helfende ehrenamtliche Hand die perfekte Ergänzung. Denn unsere Freiwilligen und ehrenamtlich Tätigen erbringen enorme Leistungen für die Gemeinschaft und für den Zusammenhalt im Land. Freiwilligkeit und Ehrenamt sind nicht nur eine Sache des Kopfes, sondern vor allem eine Sache des Herzens. Mit diesem Idealismus wird sehr viel zur Lebensqualität in unserem Heimatland beigetragen. Das Ehrenamt und die Bereitschaft zum Dienst am Nächsten ist auch die Basis für eine erfolgreiche Zukunft des Landes Burgenland. Wir freuen uns, gemeinsam mit dem ORF Burgenland in „Helfen mit Herz“ wieder Burgenländerinnen und Burgenländer, die sich im Bereich der Pflege und Betreuung engagieren, vor den Vorhang zu holen.“

ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics: "Das Burgenland ist ein Land des Miteinander und Zusammenhalts, das beweisen nicht nur die vielen ehrenamtlich Tätigen, sondern auch unzählige Vereine. Mit dem Programmschwerpunkt ‚Helfen mit Herz‘ können wir einige davon näher vorstellen und sie für ihre unermüdliche Arbeit würdigen. Als ORF ist es uns ein großes Anliegen die Themen, die die Burgenländerinnen und Burgenländer in ihrem Alltag beschäftigen, aufzugreifen.2

Redakteurin Patricia Schuller: "Im Jahr 2018 ist die erste Folge von 'Helfen mit Herz' in den Medien des ORF Burgenland präsentiert worden. Bis heute haben wir etwa 200 Menschen gezeigt, die da sind, wenn sie gebraucht werden. Auch jetzt – fünf Jahre später – fliegen mir Geschichten von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern nur so zu. In diesem Land passiert viel Gutes. Damit das nicht im Verborgenen bleibt, gibt es 'Helfen mit Herz'."

Die 10-teilige Serie wird ab 19. September 2023 jeden Dienstag

in Radio Burgenland zu hören,

nach "Burgenland heute" (um ca. 19.20 Uhr) zu sehen

auf burgenland.ORF.at nachzulesen sein.

"Helfen mit Herz" ist eine Kooperation mit dem Land Burgenland.

