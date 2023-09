Grüne/Hamann zu Offenem Brief: Volle Unterstützung für die Idee von Klimabeauftragten an Schulen

Brief von „For future“-Organisationen begrüßenswert

Wien (OTS) - In einem Offenen Brief an den Bildungsminister Polaschek fordern Forscher:innen unter anderem die Bestellung von Klimabeauftragten an allen Schulen. Volle Unterstützung findet die Idee der Klimabeauftragten an Schulen bei den Grünen. Die Themen Klima und Nachhaltigkeit wurden in den neuen Lehrplänen ja bereits umfassend verankert. "Kinder und Jugendliche wollen sich nicht nur abstrakt im Unterricht damit beschäftigen, sondern auch ganz konkret, im Schulalltag", sagt die Bildungssprecherin der Grünen, Sibylle Hamann.

Dafür gebe es jede Menge Möglichkeiten: "Man kann zum Beispiel die Müllsituation, den Energieverbrauch oder den Schulweg analysieren und verbessern", so Hamann, "an manchen Standorten ist es vielleicht möglich, einen Schulgarten anzulegen." Besonders spannende Anknüpfungspunkte an ökologische Grundsatzfragen sieht Hamann beim Thema Essen: "Von Biologie über Weltwirtschaft bis zur Gesundheitsbildung - all das kann man anhand einer gemeinsamen Mahlzeit in der Schule thematisieren - und satt werden noch dazu."

„Die Klimakrise fordert uns auf allen Ebenen heraus, geben wir Schulen – und damit Kindern und Jugendlichen – Werkzeuge in die Hand, um damit umzugehen“, sagt Hamann.

