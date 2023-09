Team Austria 2023: Hochkarätiger Empfang für Europas beste Nation nach EuroSkills

18 Medaillen, 9 Leistungsdiplome: 44 junge Berufs-Stars machten Österreich zur erfolgreichsten Nation in Europa – Jede rot-weiß-rote Starterin kehrte mit einer Auszeichnung zurück

Danzig (OTS) - Standing Ovations, rot-weiß-rote Fahnen und tosender Applaus: Den 44 Teilnehmenden der Berufseuropameisterschaften EuroSkills wurde gestern in der Wirtschaftskammer Österreich eine würdige Ankunft in der Heimat beschert. Mehr als 300 Besucher – darunter Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft, Freunde, Familien, Arbeitgeber, Sponsoren und viele mehr – hießen sie im Julius-Raab-Saal willkommen. Die „Young Professional“ waren nur Minuten zuvor per Charterflug aus dem EM-Austragungsort Danzig in Wien gelandet, ehe sie von WKÖ-Vizepräsident Philipp Gady, Wirtschaftsminister Martin Kocher, Bildungsminister Martin Polaschek, Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm und Skills-Austria-Präsident Josef Herk ausgezeichnet wurden.

Zwtl.: „Ich verneige mich vor euch“

„Unsere Erwartungen waren hoch, als wir euch vor knapp zwei Wochen hier in der Wirtschaftskammer Richtung Polen zu den achten Berufseuropameisterschaften verabschiedet haben. Nun seid ihr zurückgekehrt – mit einer Leistung, die weit über das hinausgeht, was wir uns erhoffen durften. Mit 18 Medaillen steht ihr an der Spitze Europas! Dieser Erfolg hat viele Väter, in erster Linie gehört er aber euch selbst. Ihr habt wertvolle Erfahrungen gesammelt und Selbstvertrauen gewonnen, die euch ein Leben lang begleiten werden, und das kann euch niemand nehmen“, erklärte WKÖ-Vizepräsident Philipp Gady.

Zur Einordnung: Österreich gewinnt den Medaillenspiegel mit 65 Punkten vor Frankreich (64 Punkte) und der Schweiz (57 Punkte). Dahinter folgen Deutschland, Ungarn und ex aequo Gastgeberland Polen und Dänemark, Berufs-EM-Gastgeber 2025.

Skills-Austria-Präsident Josef Herk gratulierte den Teilnehmenden: „Ich verneige mich vor euch! Ich möchte mich herzlich bei euch bedanken und meine Anerkennung für eure Leistungen aussprechen. Ihr seid die Leistungsträger unseres Landes und Vorbilder für die Jugend – genau das brauchen wir. Es ist ein großartiges Gefühl, wenn Vertreter anderer Nationen zu uns kommen und fragen: "Wie macht ihr das in Österreich?" Dies ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und dem Bildungsbereich, und es erfüllt uns mit großem Stolz. EuroSkills ist nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch ein Fest der Freundschaft. Es zeigt ein vereintes Europa, in dem Menschen friedlich und freundschaftlich zusammenkommen, um ihre Leistungen zu präsentieren und zu feiern.“

Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, führt den heimischen Erfolg auch auf die Ausbildung zurück: „Die Tatsache, dass nur wenige Länder weltweit ein so breites duales Ausbildungssystem wie Österreich haben, bei dem 40 Prozent eines Jahrgangs eine Berufsausbildung absolvieren, ist ein wichtiger Faktor. Dies trägt dazu bei, dass Österreich einen hohen Anteil an Fachkräften in der Welt hat, was wiederum ein Hauptgrund dafür ist, warum Unternehmen vermehrt in das Land investieren. Es ist unglaublich, den persönlichen Erfolg und den Einsatz aller Betreuerinnen und Betreuer zu sehen, die als Vorbild dienen und dazu beitragen, das Interesse junger Menschen an einer Fachkräfteausbildung zu wecken. Dies ist von großer Bedeutung für die Stärke der österreichischen Wirtschaft.“

Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, hebt hervor: „Es freut mich zu sehen, welch hervorragende Leistungen die Absolventinnen und Absolventen unserer berufsbildenden Schulen erbracht haben. Dies zeigt, dass wir im Bildungsbereich auf dem richtigen Weg sind. Ich danke unseren hochqualifizierten Lehrerinnen und Lehrern für ihr Engagement und die gute Vorbereitung ihrer Schülerinnen und Schüler auf den Wettbewerb. Solch großartige Erfolge bestätigen die Arbeit aller, die im Bildungsbereich tätig sind. Wir haben alle mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgefiebert und ich bin außerordentlich stolz auf ihre großartigen Leistungen.“

Zwtl.: Leidenschaft und Engagement beeindruckt

Letzteres gilt auch für Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm, die den EM-Startenden auch vor Ort in Danzig die Daumen drückte: „Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, mit wie viel Leidenschaft und Engagement die Teilnehmenden bei der Sache sind. In keinem anderen europäischen Land werden diese so enthusiastisch gefeiert, und das berührt mich sehr. Es ist unglaublich schön zu beobachten, wie viel Herzblut in das ehrenamtliche Engagement gesteckt wird, insbesondere von den Trainern, Mentoren und Coaches, die mit den talentiertesten jungen Fachkräften arbeiten. Viele von ihnen reisen aus den Bundesländern an und investieren ihre Freizeit neben Vollzeitjobs, weil sie an die Zukunft unseres Landes glauben und die Führungskräfte und Arbeitgeber von morgen heranbilden.“

Zwtl.: Starke Österreicherinnen

In die Schar der Gratulanten reihten sich außerdem ein: Die niederösterreichische Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner), Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl, der Abgeordnete zum Nationalrat Rudolf Taschner, WK Niederösterreich-Präsident Wolfgang Ecker, die stellvertretende WKÖ-Generalsekretärin Mariana Kühnel sowie die Spartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster. Sie alle gratulierten dem Team zu den außergewöhnlichen Leistungen – insbesondere den weiblichen Fachkräften: Jede einzelne der Österreicherinnen eroberte eine Medaille bzw. ein „Medallion for Excellence“, das für außergewöhnliche Leistungen nach den Podestplätzen vergeben wird.

Zwtl.: Medaillenwertung

Burgenland : Anna Maria Theurl & Lisa Lintschinger (Mode-Technologie, Gold)

: & (Mode-Technologie, Gold) Kärnten : Johanna Stabentheiner (Malerei, Bronze), Bettina Veratschnig (Restaurant-Service, Bronze)

: (Malerei, Bronze), (Restaurant-Service, Bronze) Steiermark : Lara Tynnauer (Schönheitspflege, Gold), Anna Maria Theurl & Lisa Lintschinger (Mode-Technologie, Gold), Jürgen Perhofer (Möbeltischler, Silber), Denise Gringl (Hotel Rezeption, Bronze)

: (Schönheitspflege, Gold), & (Mode-Technologie, Gold), (Möbeltischler, Silber), (Hotel Rezeption, Bronze) Niederösterreich : Florian Steffek (Elektrotechnik, Silber), Paul Hilscher und Timon Schwarz (IT-Netzwerktechnik und Systemtechnik, Silber), Joachim Nimpf (Hochbau, Bronze)

: (Elektrotechnik, Silber), und (IT-Netzwerktechnik und Systemtechnik, Silber), (Hochbau, Bronze) Oberösterreich : Niklas Danninger (Kälte- und Klimatechnik, Gold), Sandra Berger (Floristik, Gold), Lukas Dragoste und Christian Eberherr (Entrepreneurship, Silber), Lukas Frühwirth (Anlagenelektriker, Silber), René Krumphuber (Spenglerei, Bronze)

: (Kälte- und Klimatechnik, Gold), (Floristik, Gold), und (Entrepreneurship, Silber), (Anlagenelektriker, Silber), (Spenglerei, Bronze) Salzburg : Lisa Lintschinger & Anna Maria Theurl (Mode-Technologie, Gold)

: & Anna Maria Theurl (Mode-Technologie, Gold) Tirol : Christoph Schipflinge r und Stefan Winder (Gartengestaltung, Gold), Anna Maria Theurl & Lisa Lintschinger (Mode-Technologie, Gold), Anna Saurer (Bäckerei, Gold), Elias Krißmer (Kfz-Technik, Silber)

: r und (Gartengestaltung, Gold), & (Mode-Technologie, Gold), (Bäckerei, Gold), (Kfz-Technik, Silber) Vorarlberg : Christoph Schipflinge r und Stefan Winder (Gartengestaltung, Gold), Timo-Nils Theisl (Gold, Fliesenleger)

: r und (Gartengestaltung, Gold), (Gold, Fliesenleger) Wien : Anna Saurer (Konditorei, Gold), Paul Hilscher und Timon Schwarz (IT-Netzwerktechnik und Systemtechnik, Silber)

Zwtl.: Über SkillsAustria

SkillsAustria ist ein gemeinnütziger Verein der WKO und koordiniert als Zentrum für Berufswettbewerbe die österreichischen Staatsmeisterschaften (AustrianSkills). Deren Sieger vertreten Österreich bei den internationalen Bewerben – EuroSkills und WorldSkills. Darüber hinaus ist SkillsAustria für die Vorbereitung und Entsendung des österreichischen Teams zu den internationalen Berufswettbewerben sowie für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Seit 1958 ist die Wirtschaftskammer Österreich Mitglied von WorldSkills International und entsendet seit 1961 regelmäßig ein österreichisches Team zu den internationalen Berufsweltmeisterschaften. Zudem ist die WKÖ seit 2007 Mitglied von WorldSkills Europe. Österreich ist bei EuroSkills seit den ersten Europameisterschaften 2008 am Start.

SkillsAustria wird von der WKÖ, den neun Wirtschaftskammern in den Bundesländern sowie den Fachorganisationen der Sparten Gewerbe und Handwerk, Industrie, Tourismus und Freizeitwirtschaft, Information und Consulting, Handel sowie Transport und Verkehr finanziert. Mitfinanziert werden die Tätigkeiten von Seiten des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft sowie des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Unterstützt wird das SkillsAustria-Team zusätzlich von Giesswein Walkwaren AG, workwear engelbert strauss, Schütze Schuhe, Würth, dem WIFI Österreich und dem Fachverband Personenberatung und Personenbetreuung.

