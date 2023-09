Ein starkes Zeichen gegen den Pflegekräftemangel: Das Vita-Pflegeforum der Kleinen Zeitung

Graz (OTS) - Am 14. September lädt die Kleine Zeitung gemeinsam mit dem AMS Steiermark und den zam Steiermark zum ersten Vita-Pflegeforum. In der Alten Universität in Graz werden an diesem Tag Jobinteressierte und potenzielle Arbeitgeber zusammengebracht, um einen Schritt gegen den Pflegekräftemangel zu setzen. Unter dem Motto „Job mit Sinn gesucht“ können sich Interessierte im Rahmen von Talks und Keynotes, aber auch unmittelbaren Austausch mit den Organisationen informieren.

Ein Job in der Pflege – Möglichkeiten und Chancen. Im Rahmen des Vita-Pflegeforums gibt es Informationen rund um die verschiedenen Berufsbilder in der Pflege, das Arbeitsumfeld, Ausbildungsmöglichkeiten und die Jobchancen in der Branche. Das Pflegeforum richtet sich an all jene, die Interesse am Arbeiten in der Pflege haben, einen Ausbildungsplatz suchen oder aber bereits in der Pflege aktiv sind. Expert:innen, Pfleger:innen und Vertreter:innen der Institutionen sprechen ab 13:00 Uhr in inspirierenden und informativen Talks und Podiumsdiskussionen über die breitgefächerten Möglichkeiten und Chancen in der Branche, bieten ehrliche Einblicke und geben Antworten auf Fragen rund um den Beruf.

Unmittelbarer Austausch und niederschwellige Vernetzung. In der anschließenden Job-Info-Börse können Besucher:innen mit potenziellen Ausbildner:innen und Arbeitgeber:innen aus der Pflege in einen direkten Austausch treten und zukunftswirksame Kontakte knüpfen. Vertreten sind dabei unter anderem das Land Steiermark, die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KAGes), die FH Joanneum, die Caritas und 10 weitere Organisationen.

Polit-Talk und Networking. Nach der Job-Info-Börse nehmen Repräsentant:innen der Politik, des AMS Steiermark und der WKO Steiermark an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Pflegebedarf in der Steiermark“ teil.

Networking und die Möglichkeiten zum direkten Gespräch mit ausbildenden Einrichtungen und Verantwortlichen runden den Tag für alle Interessent*innen ab.

Weitere Information zum Pflegeforum finden Sie unter https://www.dievita.at/vita-pflegeforum.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Nina Prehofer

+43 664 51 22 363

nina.prehofer @ kleinezeitung.at