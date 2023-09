Der KODEX in Regenbogenfarben: LexisNexis launcht im ESG-Monat September mit dem KODEX Diversity & Inclusion

Wien (OTS) - Beim alljährlichen Women in Law-Lunch im Meissl & Schadn in Wien stellte LexisNexis den brandneuen KODEX Diversity & Inclusion vor. LexisNexis widmet sich im selbst ausgerufenen “ESG-Monat September” ganz speziell den Themen Rule of Law, ESG und Diversity & Inclusion.

Der KODEX wird bunt und divers

Unabhängig von persönlichen Merkmalen, muss die Rechtsstaatlichkeit sicherstellen, dass das Rechtssystem fair und gerecht ist und alle Bürger:innen gleichen Schutz und gleiche Rechte genießen. Ein wesentlicher Bestandteil der Rechtsstaatlichkeit sind daher auch Diversität und Inklusion. Das Thema des Women in Law-Lunch „Rule of Law“ bildete damit den perfekten Rahmen für die Vorstellung des neuen KODEX Diversity & Inclusion. Mit dem neuen Band – übrigens der erste seit dem Bestehen der KODEX-Reihe seit 45 Jahren, der nicht im typischen KODEX-Gelb erscheint – verbindet LexisNexis nicht nur eine starke Marke mit diesem Thema, sondern widmet Diversität und Inklusion auch in der österreichischen Rechtsbranche die verdiente Aufmerksamkeit. Zusammen mit zwei Rechtsanwältinnen, Dr.Jana Eichmeyer , LL.M. und Mag. Judith Feldner, beide Partner:innen der Kanzlei E+H und deren Teams, wurden die relevanten Bestimmungen aus den folgenden Rechtsgebieten zu einem Band zusammengefasst: Verfassungsrecht & EU-Recht, Völkerrechtliche Verträge, Besonderes Verwaltungsrecht samt landesrechtlichen Bestimmungen, Steuerrecht, Zivilrecht, Arbeitsrecht, Zivilverfahrensrecht, Unternehmensrecht und Strafrecht.

“ Wir freuen uns sehr, mit diesem kompakten Überblick zur aktuellen Rechtslage einen Beitrag zur Förderung von Diversität und Inklusion leisten zu dür fen.” so Kathrin-Theres Hagenauer (Director Content von LexisNexis Österreich). https://tinyurl.com/ycyx7xvf

Rechtsstaatlichkeit für Alle

Die diesjährige Diskussion des Events war dem Thema „The Rule of Law“ gewidmet. Tiia Pari (CFO von LexisNexis) und Susanne Mortimore (CEO von LexisNexis Österreich) sprachen vor dem handverlesenen Publikum aus Vertreterinnen von Justiz und Wirtschaft darüber, wie LexisNexis weltweit den Zugang zum Recht fördert. Tiia Pari betonte in ihrer Keynote, dass der Zugang zum Recht einen unverzichtbaren Bestandteil der Menschenrechte darstellt, den es zu sichern gilt. LexisNexis hat sich zum Ziel gesetzt, das Thema weltweit zu fördern und hat die „The Rule of Law Foundation“ ins Leben gerufen. Im Rahmen dieser Arbeit hat LexisNexis Zeit für die Schulung von Anwält:innen und Richter:innen auf der ganzen Welt gespendet.

Kombination aus Recht und Technologie

Um die Beziehung zwischen Rechtsstaatlichkeit und sozialer sowie wirtschaftlicher Entwicklung darzustellen hat LexisNexis den Rule of Law Impact Tracker entwickelt (Link dazu bitte einfügen). Pari: „ Mit dem interaktiven Tool können wir aufzeigen, dass die Werte bei Wohlstand, Lebenserwartung und Kriminalität ganz stark mit Rechtsstaatlichkeit verbunden sind. Das hilft uns dabei, für einen stärkeren Fokus auf Rule of Law zu plädieren “. LexisNexis hat zudem die eyeWitness App mitentwickelt, welche es möglich macht, mittels Smartphone Menschenrechtsverletzungen fälschungssicher zu dokumentieren und belastbare Beweise zu sammeln. „Stellen Sie sich eine Welt vor, in der diejenigen, die die schlimmsten internationalen Verbrechen begehen, für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden“, zeichnet Pari die Vision von LexisNexis, die das Unternehmen mit einer Kombination aus Recht und Technologie verwirklichen möchte.

Effizientes Nachhaltigkeits-Reporting als Herausforderung für die Wirtschaft

Auch im Bereich “ESG” ist LexisNexis Vorreiter und reagiert rasch auf die Verpflichtung von Unternehmen, ab 2024 für Nachhaltigkeits-Reporting zu sorgen. Lexis 360® Smart ESG ermöglicht es Unternehmen ab sofort, Umwelt-, Sozial- und Governance-Rechtsinhalte (ESG-Rechtsinhalte) gebündelt zu erhalten. Mit Hilfe von hochmoderner KI-Technologie und auf Basis einer umfangreichen Datenbank bietet Lexis 360® Smart ESG die Möglichkeit, aktuelle Entwicklungen umfassend zu monitoren und sich im neuen Themenfeld ESG vor allem im rechtlichen Bereich auf ganzheitliche Lösungsansätze zu stützen.

„ Smart ESG ist eine innovative Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, die Herausforderungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu meistern und gleichzeitig ihre langfristigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen ", so Susanne Mortimore, Geschäftsführerin von LexisNexis Österreich. "Wir sind stolz darauf, dieses Produkt auf den Markt zu bringen und einen wichtigen Beitrag zur Förderung der verantwortungsbewussten Unternehmensführung in Österreich zu leisten." www.smart-esg.at

Über LexisNexis:

LexisNexis Österreich ist ein führender Anbieter intelligenter Rechtsinformation. Als Pionier bei neuen Technologien kombiniert LexisNexis hochwertige Information aus Recht & Wirtschaft mit zukunftsweisenden digitalen Lösungen, um seinen Kunden mit schnelleren und relevanteren Antworten, zu besseren Entscheidungen und damit zu Vorsprung in Ihrem beruflichen Alltag zu verhelfen. www.lexisnexis.at

LexisNexis - Weil Vorsprung entscheidet!

