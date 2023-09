50 Klimabeauftragte an Wiens Schulen

Inspiration und Vernetzung für die ökologische Transformation

Wien (OTS) - „Junge Menschen setzen sich jeden Tag fürs Klima ein und zeigen uns, welche Bedeutung es für uns alle hat“, sagt Bildungsdirektor Heinrich Himmer. „Schülerinnen und Schüler wollen zum Klimaschutz beitragen. Die Klimabeauftragten unterstützen bei der Umsetzung von Projekten und fächerübergreifender Klimabildung an Wiens Schulen und geben Mut zum Handeln.“

Um Schulen zu unterstützen, wurde in der Bildungsdirektion im September 2021 das Pilotprojekt der Klimabeauftragten gestartet. Aktuell besteht das Netzwerk aus rund 50 Pädagoginnen und Pädagogen. Bei den regelmäßigen Vernetzungstreffen und den Besuchen von Fortbildungen steht der Austausch im Fokus.

Die Klimabeauftragten der Bildungsdirektion wurden bereits ausgezeichnet: Die Expert/innen-Jury des Green Marketing Awards hat das Projekt prämiert und 1.500 Konsument/innen haben abgestimmt und die Klimabeauftragten auf Platz 3 in der Kategorie „be aware“ gewählt.

Von 20. bis 22. Juni 2023 fanden in der Bildungsdirektion für Wien die Klimabildungstage statt. Die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb informierte in einem Impulsvortrag über die Bedeutung von Bildung, Teachers 4 Future stellten Best Practice Beispiele vor und Helga Ploner von Psychologists/Psychotherapists for Future gab Tipps zum Umgang mit Klimaangst. Ein Open Space bot die Möglichkeit, Anliegen und Ideen einzubringen und sich auszutauschen.

Den Abschluss der Klimatage bildete die Verleihung des SDG-Awards: 18 Wiener Schulen wurden anlässlich des Awards zu SDG-Botschafterschulen gekürt. Die Urkunden und Preise wurden von Bundespräsident a.D. Dr. Heinz Fischer, der auch Mitbegründer des Ban Ki-moon Centre's ist, und Klimastadtrat Jürgen Czernohorsky feierlich verliehen.

Weitere Informationen finden Sie auf dem BildungsHub der Bildungsdirektion für Wien: https://bildungshub.wien/klimabildung

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Tabea Nica Petra Grießner

Mediensprecherin Bildungsdirektion für Wien

E-Mail: tabea.griessner @ bildung-wien.gv.at

Tel: 01/525 25 77014