ORF-Premiere „Venus im Vierten Haus“: Adele Neuhauser in turbulenter Selbstfindungskomödie am 13. September in ORF 2

Um 20.15 Uhr: Ein Survival-Camp als Frischzellenkur

Wien (OTS) - Es reicht! Viel zu lange hat sich Lektorin Gitti – gespielt von Adele Neuhauser – nach ihrer Scheidung in ihr Schneckenhaus zurückgezogen! Ihr Leben muss sich ab sofort radikal ändern und so wagt sie sich – ausgestattet mit der positiven astrologischen (und titelgebenden) Vorhersage „Venus im Vierten Haus“ – am Mittwoch, dem 13. September 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 in der gleichnamigen ORF-Premiere zur Selbstfindung in ein Survival-Camp. Regisseur Sebastian Grobler inszenierte pointenreich das Drehbuch von Dominique Lorenz, vor der Kamera standen neben Adele Neuhauser auch Walter Sittler, Michael Roll, Jean-Yves Berteloot, Johannes Zirner, Karin Thaler, Johanna Bittenbinder, Stephan Zinner u. v. a.

Mehr zum Inhalt:

Keine Liebe, keine Gefühle, keine Sinnlichkeit – seit ihrer Scheidung vor drei Jahren hat Fachlektorin Gitti Kronlechner (Adele Neuhauser) der Männerwelt den Rücken gekehrt. Mit ihrem Ex-Mann Robert (Walter Sittler) spricht sie kein Wort, wodurch ihre Beziehung zum gemeinsamen Sohn Jonas (Johannes Zirner) ebenfalls leidet – zumal Gitti sich strikt weigert, zur geplanten Doppelhochzeit der beiden zu kommen. Selbst Mediator Dr. Bechtelle (Jean-Yves Berteloot) kann hier nicht verhindern, dass die Familiensituation eskaliert.

Als dann auch noch Gittis beste Freundinnen Pia (Karin Thaler) und Ulrike (Johanna Bittenbinder) frisch verliebt ihre eigenen Wege gehen und von der Single-Damen-Gemeinschaft nur noch sie allein überbleibt, trifft sie eine Entscheidung: So kann es nicht weitergehen! Abhilfe soll ein „Wildnis Survival Extrem Camp“ schaffen, zu dem sie mit den besten astrologischen Vorhersagen aufbricht – und dabei mit Blick auf einen Neuanfang ihre Komfortzone erstmals verlässt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at