Nationalratspräsident Sobotka zu Besuch in New York

Gespräche mit UN-Generalsekretär António Guterres, dem New Yorker Bürgermeister Eric Adams und Vertreter:innen jüdischer Organisationen

Wien (PK) - Wien/New York (PK) - Am ersten Tag seiner Reise in die Vereinigten Staaten von Amerika traf Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka gestern, Montag, mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, und dem Bürgermeister von New York, Eric Adams, zusammen. Themen der Gespräche waren der Angriffskrieg gegen die Ukraine, künstliche Intelligenz und Kriminalität. Der Nationalratspräsident wird sich noch bis Freitag in den USA aufhalten und Gespräche mit Politiker:innen und Expert:innen - besonders in den Bereichen künstliche Intelligenz und jüdische Kultur - führen.

Austausch mit UN-Generalsekretär Guterres

Bei dem Treffen mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, drückte dieser seine große Wertschätzung für die äußerst aktive Rolle Österreichs in der Arbeit der Vereinten Nationen aus. Im Sinne eines vernetzten Multilateralismus wurde auch die Stärkung der Rolle der nationalen Parlamente in den Vereinten Nationen angesprochen. Die beiden Gesprächspartner thematisierten auch die rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz könne große Auswirkungen auf den internationalen Frieden und die Stabilität haben, betonte Nationalratspräsident Sobotka. Diese bringe große Chancen, berge aber auch viele Gefahren für Demokratien. Daher müssten auch auf internationaler Ebene Anstrengungen für eine bessere Regulierung unternommen werden. So solle sichergestellt werden, dass diese Technologien verantwortungsvoll und zum Nutzen aller verwendet werden, forderte Sobotka.

Hinsichtlich des Angriffskrieges gegen die Ukraine untermauerte Sobotka die österreichische Position und verurteilte diesen. Mit Sorge sprach der Nationalratspräsident auch die weltweiten Folgen des ausgelaufenen Getreideabkommens an und hoffte auf eine baldige Lösung. Abschließend thematisierte Sobotka die hohe Bedeutung und den Stellenwert des Amtssitzes der Vereinten Nationen in Wien.

Sobotka traf New Yorker Bürgermeister Eric Adams

Mit dem Bürgermeister von New York Eric Adams tauschte sich Nationalratspräsident Sobotka über aktuelle Herausforderungen und Strategien gegen Kriminalität, den Umgang mit Migration und künstliche Intelligenz, insbesondere im Anwendungsbereich der öffentlichen Verwaltung, aus. Als wichtigen Gegenstand der bilateralen Zusammenarbeit hoben beide Seiten auch die konkrete Umsetzung der Kooperation im Bereich der Lehrlingsausbildung hervor.

Lob für Österreichs Vorreiterrolle im Kampf gegen Antisemitismus

Bei einem Treffen mit den wichtigsten Vertreter:innen jüdischer Organisationen in den USA (World Jewish Congress, Anti-Defamation League, Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, National Coalition Supporting Eurasian Jewry und B´nei B´rith International) diskutierte Nationalratspräsident Sobotka den alarmierenden weltweiten Anstieg des Antisemitismus, sowie die Bedeutung von Bildungsinitiativen, um das Geschichtsbewusstsein junger Menschen zu schärfen. Die Vertreter:innen lobten Österreichs Vorreiterrolle im Kampf gegen den Antisemitismus und zeigten sich beeindruckt über die Vielfalt der Initiativen, die im Rahmen der Nationalen Strategie gegen Antisemitismus vorangetrieben werden. Die Vermittlung von Werten wie gegenseitige Akzeptanz und Respekt sowie die Stärkung des interreligiösen Dialogs waren Gegenstand des Treffens mit Oberrabbiner Arthur Schneier in der East Park Synagogue. Der Holocaustüberlebende und Rabbiner österreichischer Herkunft, welcher sich seit Jahrzehnten für Menschenrechte einsetzt, ließ den Nationalratspräsidenten auch an der jüdischen Kultur im Vorfeld des bevorstehenden Neujahresfestes Rosh Hashana teilhaben. Die Gesprächspartner waren sich über die Wichtigkeit weiterer Initiativen zum länderübergreifenden Austausch junger Menschen und zur Stärkung der Erinnerungskultur einig. (Schluss) red

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie im Webportal des Parlaments .

