11. Bezirk: Mittelalter-Fest im Schloss von 15.9. bis 17.9.

Wien (OTS) - Der „Kulturverein Simmering“ richtet in Kooperation mit „Science Pool“ ein kurzweiliges Mittelalter-Fest im Schloss Neugebäude (11., Otmar-Brix-Gasse 1) aus. Groß und Klein kommen an den 3 Fest-Tagen garantiert auf ihre Kosten. Am Freitag, 15. September, von 14.00 bis 21.30 Uhr, am Samstag, 16. September, zwischen 10.00 und 21.30 Uhr, sowie am Sonntag, 17. September, von 10.00 bis 19.00 Uhr, versetzen wackere Akteure aus Ritter-Vereinigungen („Ferrum ex Danubia“, etc.), beliebte Musikanten („Die Schandgesellen“, u.a.) und zahlreiche andere Mitwirkende (darunter „Alex, der Gaukler“ und „Die Alchemisten“) die Gäste in vergangene Zeiten. Von spektakulären Kampf-Vorführungen bis zu kindgerechten Märchen-Erzählungen erstreckt sich die breite Palette mittelalterlicher Aktivitäten. Pro Person und Tag ist ein „Wegzoll“ in der Höhe von 3 Euro zu entrichten. Von „Gewandeten“ wird 1 Euro begehrt. Für Kinder ist der Eintritt gratis. Nähere Auskünfte: Telefon 0676/847 643 203 („Science Pool“). Infos per E-Mail: schlossneugebaeude@sciencepool.org.

Gegen Gebühr können die Besucher*innen den Bogen ergreifen und für die Kleinen gibt es eine kostenpflichtige Schmink—Station. Gastronomische Angebote dürfen bei dieser Festivität natürlich nicht fehlen. Für Kinder ab 4 Jahren präsentiert Gernot Kranner am Samstag, 16. September, von 14.00 bis 15.00 Uhr, das Musical zum Mitsingen „Robin Hood“. Der Nachwuchs kann sich an Kranners heiterer und spannender Solo-Show mit instrumentaler Begleitung ausgiebig beteiligen. Umfassende Angaben zum Schloss Neugebäude im Internet: www.schlossneugebaeude.wien.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

