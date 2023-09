Cargo Vienna Stadt- und Logistiklandschaften als sich verändernde Arbeits- und Lebensräume

Cargo Vienna – Bus Exkursion 3: Wien Nord-Ost

Wien (OTS) - Anlässlich der endgültigen Stilllegung des Wiener Nordwestbahnhof, des letzten innerstädtischen Logistik-Knotens der Stadt, thematisierten Michael Hieslmair und Michael Zinganel (Tracing Spaces) ausschnittweise die sozialräumliche Verdrängung der Unternehmen und Mitarbeiter*innen, die den Arbeitsalltag am Wiener Nordwestbahnhof mitgeprägt haben, an die neuen Logistik-Archipele an den Peripherien der Stadt und weit über den Grenzen der Stadt Wien hinaus.

Ausgehend von einem Mini Hub an der ehemaligen Autobus und LKW-Tankstelle neben dem Museum Nordwestbahnhof werden in mehreren Busexkursionen die aktuellen Standorte der von hier "vertriebenen" Unternehmen be- und erfahren und die Mitarbeiter*innen an ihren neuen Standorten besucht, an denen wiederum künstlerische Markierungen platziert werden.



Route 3: Logistik-Archipele Wien Nordost

Freitag, 15. September 2023

14 Uhr bis 18:30 Uhr

Highlights: TKL Nord, Tiefkühllogistik; Logistkzentrum Gerasdorf/ Hagenbrunn; Props und Co, Filmausstatter; Oldtimer Autobusse und Lokomotiven, wie sie am Nordwestbahnhof im Einsatz waren, heute im Eisenbahnmuseum, Strasshof



In Begleitung von Vertreter*innen der Unternehmen – mit musikalischer und kulinarischer Versorgung. Grafik, Signaletik und Props: Theresa Hattinger; Fotografie: Christopher Mavric



Verbindliche Anmeldung erforderlich: office @ tracingspaces.net

Abfahrt

MUSEUM NORDWESTBAHNHOF



Mini Hub an der stillgelegten LKW- und Autobus-Tankstelle

der ehemaligen Kraftwagendienst Leitstelle



Cargo Vienna Bus Tour 3 – Wien Nord-Ost

In einer mehreren Busexkursionen werden große und kleine Unternehmen, ihre Mitarbeiter*innen und Fahrzeuge, die den Wiener Nordwestbanhof über Jahrzehnte mitgeprägt haben, an ihren neuen Standorten weit draussen am Rande der Stadt besucht. Highlights: u.a. der Fimausstatter Props & Co. und das Eisenbahnmuseum Strasshof.

Startpunkt ist die ehemaligen Autobus -und LKW-Tankstelle neben dem Museum Nordwestbahnhof.

Datum: 15.09.2023, 14:00 - 18:30 Uhr

Ort: Museum Nordwestbahnhof

Nordwestbahnstraße 16, 1200 Wien, Österreich

Url: https://tracingspaces.net/cargo-vienna/

Rückfragen & Kontakt:

Tracing Spaces

Michael Zinganel

00436506915388

zinganel @ mur.at

tracingspaces.net