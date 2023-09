SPÖ-Bayr zum Internationalen Tag der Interdependenz: Mehr Mut und Ernsthaftigkeit bei der Umsetzung der SDGs

Bayr fordert Bestandsaufnahme zur Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklungsziele in Österreich

Wien (OTS/SK) - Der Internationale Tag der Interdependenz wurde erstmals vom US-Politologen Benjamin Barber ins Leben gerufen. Seit dem 12. September 2003 dient dieser Tag der globalen Vernetzung als Anlass, die weltweite gegenseitige Abhängigkeit zu würdigen und zu reflektieren. "Die weltweiten Abhängigkeiten vieler Ereignisse voneinander verbinden über acht Milliarden Menschen auf unserem Planeten, wir teilen uns alle eine einzige Welt", betonte Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für Außenpolitik und globale Entwicklung. Zu diesem Anlass fordert Bayr, die bereits vom Rechnungshof verlangte Bestandsaufnahme und Lückenanalyse der Nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals, SDGs). ****

„Leider wird bereits nach der Halbzeit in der Periode zur Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen deutlich, dass viele dieser Ziele nicht erreicht werden. Es ist daher notwendig, die verbleibende Zeit aktiv zu nutzen und eine schonungslose Analyse darüber anzustellen, wo die großen Hindernisse auf dem Weg zu einer nachhaltigen Zukunft liegen, wo liegt Österreich gut, wo liegt Österreich schlecht?“, erklärt Bayr und fordert weiter: „Wir brauchen endlich mehr Mut und Ernsthaftigkeit, wenn es darum geht, unsere Welt und diesen Planeten enkelgerecht zu gestalten.“

„Österreich hat sich im Rahmen der Vereinten Nationen zur Umsetzung der SDGs verpflichtet. Die 17 Ziele mit ihren 169 konkreten Zielsetzungen verdeutlichen, dass Themen wie Klimaschutz, Armut und Produktionsbedingungen in den Ländern des globalen Südens sowie Konsummuster im Norden, Ungleichheit und gute Regierungsführung miteinander verwoben sind. Auch wenn es auf den ersten Blick komplex erscheinen mag: Alles ist miteinander verbunden. Populistische Vereinfachungen bieten hier keine Lösungen“, so Bayr. „Die SDGs bieten einen klaren Rahmen für eine globale und gesamtstaatliche Zusammenarbeit. Sie ermutigen Staaten, Unternehmen und Zivilgesellschaft gleichermaßen gemeinsam an einer nachhaltigen und gerechten Zukunft für alle zu arbeiten. Globale und lokale Krisen zeigen immer wieder, dass sehr schnell sehr viel Kapital und politischer Wille mobilisierbar ist. Diese Handlungsbereitschaft und Einigkeit braucht es auch bei der Umsetzung der SDGs“, unterstreicht Bayr die Bedeutung der SDGs als Wegweiser für eine bessere Welt.

Mehr Informationen zu den Nachhaltigen Entwicklungszielen finden Sie unter http://tinyurl.com/hepclrn. (Schluss) sd/up

