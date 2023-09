Niederösterreichs Double- und Champions-League-Sieger 2022/23 für außerordentliche Erfolge geehrt

LH-Stv. Landbauer: „Unsere Vereine leisten eine hervorragende Arbeit und haben sich mit großartigen Erfolgen belohnt“

St.Pölten (OTS) - Niederösterreichs Top- und Leitvereine haben sich in der vergangenen Saison wieder in absoluter Titellaune präsentiert. Neben zahlreichen Meisterschaftstiteln sowie Cuptrophäen unterschiedlicher Mannschaften, gab es auch einen erlesenen Kreis an Teams, denen sogar das nationale Double aus Cup und Meisterschaft gelang. Darunter die drei Damenmannschaften BK Raiffeisen Duchess Klosterneuburg, Hypo Niederösterreich und spusu SKN St. Pölten Frauen sowie die Tischtennis-Herren des SolexConsult TTC Wiener Neustadt. Gekrönt wurde diese Bilanz durch die Sportkeglerinnen des SK FWT Composites Neunkirchen. Mit dem erstmaligen Titelgewinn in der Champions League gelang ihnen ein historischer Eintrag in die eigene Vereinsgeschichte wie auch in die blau-gelbe Sporthistorie.

„Unsere Vereine leisten eine hervorragende Arbeit und haben sich mit großartigen Erfolgen belohnt. Ich möchte allen Double- und Champions-League-Siegern nochmals recht herzlich zu ihren Titeln gratulieren, denn mit diesen überragenden Leistungen haben sie uns begeistert und sehr stolz gemacht. Zudem geben sie mit ihren Nachwuchsteams auch der jungen Generation die Chance, ihren Sportsgeist sowie ihr Talent zu beweisen und unterstützen uns somit bei der Umsetzung unserer Sportstrategie 2025“, zeigt sich LH-Stellvertreter Udo Landbauer begeistert, als er die erfolgreichen Teams in der HYPO NÖ Lounge der NV Arena empfing, um persönlich zu gratulieren.

In acht unterschiedlichen Sportarten – Badminton, Baseball, Basketball, Fußball, Handball, Kegeln, Squash und Tischtennis – haben die niederösterreichischen Top- und Leitvereine letzte Saison insgesamt 14 Titel geholt und somit einen eindrucksvollen Beleg für die Vielfalt in Niederösterreichs Sportlandschaft geliefert. „Mit ihren Erfolgen leisten unsere Spitzenvereine einen wesentlichen Beitrag zur positiven und vielfältigen Entwicklung des Sportlandes Niederösterreich. Speziell für unseren heimischen Nachwuchs ist es besonders erfreulich, dass sie durch Erfolgsgeschichten in den diversesten Sportarten auf die vielen Möglichkeiten aufmerksam werden und so die passende Sportart für sich selbst finden“, so Landbauer.

