atomstopp_for future macht beim Klimastreik deutlich: "ATOMKRAFT? NUTZT DEM KLIMA NIX!"

Atomkraft ist zu langsam, zu teuer, zu gefährlich und zu dreckig | Ausgabe der Fahnen und Startpunkt am Freitag, 15.09. um 12:00 Uhr beim Linzer Volksgarten

Linz (OTS) - "Die immer schneller fortschreitende Klimakatastrophe wird ohne wesentliche Einsparungen nicht abzubremsen sein. Manche möchten die Augen vor diesem Faktum verschließen und die Atomlobby streut ihnen noch zusätzlich Sand hinein: Sie verspricht, Strom in relevanten Mengen produzieren zu können, wenn man sie nur gewähren lässt. Das ist falsch und lässt sich am Atommeiler auf der finnischen Insel Olkiluoto zeigen. Mit dessen Bau wurde nach langer Planungszeit im Jahr 2005 begonnen. Damals versprachen die Atomlobbyisten, dass der Meiler 2009 in Betrieb gehen werde. Tatsächlich wurde er - nach vielen Verschiebungen und Schäden - im heurigen April in Gang gesetzt. Man hat also nicht weniger als 18 Jahre an diesem AKW gebaut - und das, obwohl es als Vorzeigeprojekt gedacht war, ist es doch das einzige, das im 21. Jahrhundert im ehemaligen Westeuropa fertiggestellt wurde", veranschaulichen Herbert Stoiber, Geschäftsführer und Roland Egger, Obmann von atomstopp_atomkraftfrei leben!

"Klar ist, dass »der Kampf um das Weltklima in diesem Jahrzehnt gewonnen oder verloren wird«, wie UN-Generalsekretär Guterres im Einklang mit der Wissenschaft festhält. Für die notwendige Klimawende kämen also Investitionen in Atomstromproduktion jedenfalls zu spät, selbst wenn man die unermesslichen Folgen eines Super-GAUs und den im Vergleich zu Photovoltaik mehr als vierfach teureren Atomstrom-Preis zu zahlen bereit wäre. Daher sind die Milliarden, die immer noch in die Atomindustrie hineingestopft werden, verlorenes Geld, das für den Ausbau von erneuerbaren Energieträgern dringend gebraucht würde. Wir sehen es daher als unsere Verpflichtung, bei den Klimastreiks deutlich zu machen: ATOMKRAFT? NUTZT DEM KLIMA NIX!", kündigen Stoiber und Egger eine starke Delegation von Atomkraftgegner_innen mit sonnengelben atomstopp_Fahnen an.

Rückfragen & Kontakt:

Herbert Stoiber, +43 681/10 42 92 51