Full House am Wörthersee: Stars pokern für den guten Zweck

Promis eröffnen die win2day ICE Hockey League Saison mit VIP Charity Pokerturnier

Wien (OTS) - Der glanzvolle Saisonauftakt der win2day ICE Hockey League fand auch dieses Jahr nicht auf dem Eis, sondern am Pokertisch statt: Eishockey Cracks wie Thomas Raffl oder Lukas Haudum pokerten zu diesem Anlass gemeinsam mit prominenten Gästen wie Conny Kreuter, Cesár Sampson und Michaela Kirchgasser am gestrigen Abend im Casino Velden für die gute Sache. Die Gewinnsumme von 5.000 Euro spendete Turniersieger Clemens Doppler an die Ronald McDonald Kinderhilfe.

Karten, Chips und berühmte Gesichter am Pokertisch

Zunächst hatten die geladenen Prominenten die einmalige Chance, ihre Pokerkenntnisse unter der Anleitung der dreifachen Poker-Europameisterin Jessica Teusl aufzufrischen. Nach herzlichen Willkommensworten von win2day Managing Director Georg Wawer und ICE Hockey League Geschäftsführer Christian Feichtinger nahmen die prominenten Gäste aus der Welt des Sports und der Kultur am Pokertisch Platz. Mit dabei: Dancing Star Conny Kreuter, Kabarettistin Nina Hartmann, Eurovision Song Contest Kandidat Cesár Sampson, Skirennläuferin Michaela Kirchgasser, Rollstuhltennis-Ass Nico Langmann, Athletin Ivona Dadic, die Beachvolleyballer Alexander Horst und Clemens Doppler, Eisschnellläuferin Vanessa Herzog, Eishockey-Spielerin & Sängerin Virginia Ernst sowie Eishockey-Stars wie Dominique Heinrich (EC Red Bull Salzburg) und Trainer-Legende Tom Barrasso. Showbiz-Größe und ehemalige U4-Ikone Conny de Beauclair hielt die Fairplay-Momente des Abends mit seiner Kamera fest.

High Stakes für den guten Zweck: 5.000 Euro für Ronald McDonald Kinderhilfe

Die Spendensumme von 5.000 Euro wurde schließlich von Gewinner Clemens Doppler an die Ronald McDonald Kinderhilfe gespendet. Nach seiner wohlverdienten Siegerehrung fand der Abend seinen Ausklang in entspannter Atmosphäre, in der sich Pokerbegeisterung und soziales Engagement die Hand reichten. Georg Wawer, Managing Director von win2day, der Spieleseite der Österreichischen Lotterien, über den gelungenen Abend: „Der besondere Auftakt der neuen win2day ICE Hockey League hat einmal mehr gezeigt, dass Fairplay weit mehr als ein sportliches Prinzip ist: Gewinnen mag im Wettkampf und im Glücksspiel aufregend sein, aber im echten Leben sollten am Ende alle gewinnen. Und diese Haltung konnten wir heute sowohl am Pokertisch als auch in der Unterstützung des guten Zwecks zum Ausdruck bringen.“

Das Eis ist bereitet: Start und Spielplan der win2day ICE Hockey League 2023/24

Der Grunddurchgang der Saison 2023/24 in der win2day ICE Hockey League ist nun offiziell terminiert. Mit 13 multinationalen Teams, die in der Meisterschaft antreten, fällt der Startschuss für die neue Spielzeit am Freitag, den 15. September. In einer doppelten Hin- und Rückrunde werden pro Mannschaft insgesamt 48 Partien ausgetragen. Die Regular Season findet ihren Abschluss am 23. Februar 2024.

Top-Player im heimischen Sport

win2day ist seit 2022 als Top-Player im heimischen Sportsponsoring aktiv und sponsert Herren-, Damen- und Behindertensport im Eishockey, Basketball, Beach-Volleyball, Tischtennis und Tennis.

Über win2day

win2day ist das Online-Spielangebot der Österreichischen Lotterien und erste und einzige Adresse für konzessioniertes Online-Glücksspiel in Österreich. win2day vereint Casino Klassiker, Slots, Lotteriespiele wie Lotto „6 aus 45“ und Sportwetten auf einer einzigen Spieleseite.

Fotos zum Download finden Sie unter:

https://bit.ly/win2day-ICE-Hockey-League-Saison

Rückfragen & Kontakt:

Patrick Minar

Managing Director Corporate Communications

Österreichische Lotterien Ges.m.b.H.

Tel.: +43/1/79070 – 31900

E-Mail: patrick.minar @ lotterien.at

Homepage: www.lotterien.at



Georg Wawer

Managing Director win2day

Tel.: +43/1/79070 – 36100

E-Mail: georg.wawer @ win2day.at

Homepage: www.win2day.at



Wolfgang Jethan

Sportsponsoring win2day

Tel.: +43/1/79070 – 36110

E-Mail: wolfgang.jethan @ win2day.at

Homepage: www.win2day.at