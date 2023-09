Mehr Tempo bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention!

ÖZIV Bundesverband fordert verstärkte Anstrengungen des Bundes und der Länder

Diese Handlungsempfehlungen zeigen die großen Versäumnisse bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich – etwas, worauf der ÖZIV Bundesverband und andere Behindertenorganisationen immer wieder hingewiesen haben. Rudolf Kravanja, Präsident des ÖZIV Bundesverbands 1/2

Es muss Schluss sein mit dem Schneckentempo der vergangenen Jahre. 2008 hat Österreich die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet – seither ist in vielen Bereichen sehr wenig passiert und in manchen Bereichen wie bei der Inklusiven Bildung und bei der Barrierefreiheit im Wohnbau gab es sogar Rückschritte – das ist ein blamabler Befund für die politisch verantwortlichen Entscheidungsträger:innen! Bund und Länder, die für viele behindertenrelevante Themen zuständig sind, müssen endlich zusammenarbeiten, um Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen zu erreichen. Rudolf Kravanja, Präsident des ÖZIV Bundesverbands 2/2

Wien (OTS) - Wie erwartet hat der UN-Fachausschuss nach der sogenannten Staatenprüfung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im August nunmehr umfangreiche Handlungsempfehlungen an die Republik Österreich übermittelt.

„ Diese Handlungsempfehlungen zeigen die großen Versäumnisse bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich – etwas, worauf der ÖZIV Bundesverband und andere Behindertenorganisationen immer wieder hingewiesen haben. “, erklärt Rudolf Kravanja, Präsident des ÖZIV Bundesverbandes.

In diesem Zusammenhang appelliert der ÖZIV Bundesverband sowohl an den Bund als auch die Länder, endlich in die Gänge zu kommen und gemeinsam längst überfällige Verbesserungen und Reformen zum Wohle von Menschen mit Behinderungen umzusetzen. ÖZIV-Präsident Rudolf Kravanja: „ Es muss Schluss sein mit dem Schneckentempo der vergangenen Jahre. 2008 hat Österreich die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet – seither ist in vielen Bereichen sehr wenig passiert und in manchen Bereichen wie bei der Inklusiven Bildung und bei der Barrierefreiheit im Wohnbau gab es sogar Rückschritte – das ist ein blamabler Befund für die politisch verantwortlichen Entscheidungsträger:innen! Bund und Länder, die für viele behindertenrelevante Themen zuständig sind, müssen endlich zusammenarbeiten, um Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen zu erreichen. “

Über den ÖZIV Bundesverband – Für Menschen mit Behinderungen

Der ÖZIV ist ein seit 1962 tätiger Behindertenverein, dessen Mitgliedsorganisationen selbständige Vereine in den einzelnen Bundesländern sind. Der in Wien angesiedelte Bundesverband versteht sich als Interessenvertretung, die auch inklusive Angebote im Sinne der UN-Konvention umsetzt. Die rund 22.000 Mitglieder werden von Landes- und Bezirksorganisationen betreut, welche je nach regionalem Bedarf unterschiedliche Angebote haben. Der ÖZIV-Bundesverband setzt sich mit seinen Angeboten SUPPORT Coaching, Arbeitsassistenz und ACCESS für eine inklusive Gesellschaft ein. Diese Unterstützungsleistungen sollen die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen mit Behinderungen nachhaltig verbessern.

Rückfragen & Kontakt:

ÖZIV Bundesverband

Mag. Hansjörg Nagelschmidt

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0699/15 660 109

hansjoerg.nagelschmidt @ oeziv.org

http://www.oeziv.org