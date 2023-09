Atos unterstützt FH Technikum Wien mit moderner Serverinfrastruktur

Übergabe neuer Server mit CEO Schachner und Geschäftsführer Eckkrammer.

Wien (OTS) - 12. September 2023 – Atos und die FH Technikum Wien freuen sich, die erfolgreiche Übergabe von 32 Bladeservern im Wert von 250.000 Euro an die Fachhochschule bekannt zu geben. In Zukunft unterstützen die Server den Bildungsbetrieb und sichern am Bildungscampus in den kommenden Jahren Forschung und Lehre mit ausreichend Rechenkapazität ab.

Neue Server stärken Kooperation zur Ausbildung von IT- Fachkräften

Die feierliche Übergabe fand am 8. September im Beisein von Vertreter*innen von Atos sowie der Geschäftsführung der FH-Technikum statt. Für die zuverlässige Netzwerk-Kommunikation mit hohem Datendurchsatz stellt Atos zusätzlich sechs Network-Switches zur Integration in das Netzwerk der FH zur Verfügung. Mit dieser Server-Konfiguration wurden alle Anforderungen hinsichtlich Rechenleistung und Speicherkapazität erfüllt. Das ermöglicht den Studierenden und Forschenden der FH Technikum Wien in Zukunft, komplexe Berechnungen schneller durchzuführen und anspruchsvolle Projekte zu realisieren. Atos bestärkt mit dieser Spende die schon bestehende Kooperation mit der Technikum Wien Academy zur Ausbildung akademischer IT-Fachkräfte.

Johann Martin Schachner, CEO von Atos Österreich, zeigt sich erfreut von der Übergabe und hebt insbesondere den Nutzen der Kooperation mit der FH Technikum Wien hervor: „Als Atos sind wir stolz, mit dieser Spende den Bildungsbetrieb am Campus der FH Technikum Wien zu fördern. Gerade in unserer Branche gibt es sehr viel Wandel, was lebenslanges Lernen unverzichtbar macht. Als Kooperationspartner der Technikum Wien Academy unterstützen wir zudem den Lehrgang zum akademischen ERP-Consultant und eröffnen gleichzeitig unseren Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, an der Aus- und Weiterbildung zu einer dringend benötigten IT-Fachkraft teilzuhaben. Bereits im Laufe der Ausbildung übernehmen Teilnehmer*innen eigene Projekte und sind als Junior-SAP-Consultant bei der Atos-Gruppe in Kundenprojekte involviert.“

Florian Eckkrammer, Geschäftsführer der FH Technikum Wien: „Intensive Zusammenarbeit mit Unternehmen ist für uns wichtiger Bestandteil der Arbeit einer modernen technischen Hochschule. Atos ist hier ein wichtiger Partner. Dass uns ein weltweit tätiges Unternehmen nun auch in der Infrastruktur unterstützt, freut uns natürlich besonders.“

Druckfähige Fotos von der Übergabe finden sich in der Technikum Cloud: https://cloud.technikum-wien.at/s/e5Pz8omdsDWPqQT - Copyright FHTW/Nussbaum, Personen Foto 1 v.l.n.r.: Thomas Rosenthaler, Head of Hybrid Cloud & Infrastructure, Atos Österreich; Florian Eckkrammer, Geschäftsführer der FH Technikum Wien, Johann Martin Schachner, CEO von Atos Österreich, Foto 2 v.l.n.r.: Schachner, Eckkrammer, Rosenthaler

Über Atos

Atos ist ein weltweit führender Anbieter für die digitale Transformation mit 107.000 Mitarbeiter*innen und einem Jahresumsatz von zirka 11 Milliarden Euro. Als europäischer Marktführer für Cybersecurity sowie Cloud und High Performance Computing bietet die Atos Gruppe maßgeschneiderte, ganzheitliche Lösungen für sämtliche Branchen in 69 Ländern. Als Pionier im Bereich nachhaltiger Dienstleistungen und Produkte arbeitet Atos für seine Kunden an sicheren, dekarbonisierten Digitaltechnologien. Atos ist eine SE (Societas Europaea), die an der internationalen Börse Euronext Paris notiert ist.

Das Ziel von Atos ist es, die Zukunft der Informationstechnologie mitzugestalten. Fachwissen und Services von Atos fördern Wissensentwicklung, Bildung sowie Forschung in einer multikulturellen Welt und tragen zu wissenschaftlicher und technologischer Exzellenz bei. Weltweit ermöglicht die Atos Gruppe ihren Kunden und Mitarbeiter*innen sowie der Gesellschaft insgesamt, in einem sicheren Informationsraum nachhaltig zu leben, zu arbeiten und sich zu entwickeln.

Weitere Informationen finden Sie unter www.atos.net

Über die FH Technikum Wien

Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sie rund 17.000 Absolvent*innen hervorgebracht. Aktuell werden mehr als 4.500 Studierende in 28 Bachelor- und Master-Studiengängen zu Spitzenkräften für die Wirtschaft ausgebildet. Die FH Technikum Wien ist ein Netzwerkpartner des FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie. https://www.technikum-wien.at





Rückfragen & Kontakt:

Jürgen Leidinger, FH Technikum Wien, Marketing & Communications

+43 664 619 2571, juergen.leidinger @ technikum-wien.at