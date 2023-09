Versteht dich von selbst: bank99 und Accenture Song stellen Kund*innen in den Fokus

bank99 hat sich mit Accenture Song einen neuen Markenauftritt verpasst. Die reichweitenstarke, nationale Kampagne läuft unter dem neuen Markenclaim: Versteht dich von selbst.

Wien (OTS) - Dass diese Kund*innenfokussierung ein echter Benefit der bank99 und kein leeres Marketingversprechen ist, begründet Patricia Kasandziev, Vorstandsmitglied der bank99, so:

„Durch unser flächendeckendes Netz von über 1.700 Post Partnern und Postfilialen und erstklassiges Online-Banking war die bank99 schon immer, im wahrsten Sinne des Wortes, nahe an ihren Kund*innen. Mit einfachen und transparenten Angeboten, wie zum Beispiel drei Prozent Zinsen für Neukund*innen beim Produkt flexsparen99, wollen wir zeigen, dass wir als Vollbank überdurchschnittlich attraktive Angebote für alle Österreicher*innen bieten.“



Natürlich ist das Thema Kund*innennähe in der Bankenbranche nicht komplett neu. Die visuelle Herangehensweise von bank99 und Accenture Song hingegen schon. Während es in vielen Markenauftritten der Mitbewerber*innen oft sehr „menschelt“, wurde hier in der Kreation bewusst ein untypisch puristischer Look eingesetzt, der mit seiner kompromisslosen Einfachheit ein ehrliches Verständnis transportieren soll. Markus Höfinger, Geschäftsführer Accenture Song Österreich, dazu: „Viele Menschen fragen sich: bin ich für meine Bank genauso austauschbar wie sie für mich? Mit unserem Claim, aber auch mit der Kampagne, wollen wir zeigen, dass die bank99 anders ist: einfacher, authentischer, individueller. Menschen sollen, wenn sie unsere Kampagne sehen, denken: so habe ich Bank noch nie gesehen!“



Die Kampagne, die Anfang September gestartet ist, wird zunächst überwiegend im TV, OOH, Digital sowie am Point of Sale in allen Postfilialen sichtbar sein. Unter der neuen Positionierung planen bank99 und Accenture Song bereits die nächsten Kampagnen zu weiteren attraktiven Angeboten.



Credits

AGENTUR: Accenture Song

MEDIAAGENTUR: adverserve

CREATIVE DIRECTION: Maximilian Zwinz

FILMPRODUKTION: Noah Rosa Production

EXECUTIVE PRODUCER: Philipp Ivancsics

REGIE: Noah Rosa

FOTOGRAF: Raphael Just



Über Accenture Song

Accenture Song steigert das Wachstum und den Wert von Unternehmen, indem es sie für Konsument*innen nachhaltig relevant macht. Dazu nutzen wir unser breites Spektrum an Fähigkeiten, das von der Ideenfindung bis zur Umsetzung reicht und alle Disziplinen vereint: Von der Erschließung und dem Ausbau von Geschäftsfeldern über das Produkt- und Experience-Design bis zur vollständigen Implementierung von Technologie- und Experience-Plattformen. Von Strategien und Umsetzungen für Kreativkampagnen, Media und Marketing, bis zur Orchestrierung aller relevanten Kanäle und Erstellung des dazugehörigen Contents.

Auf Basis enger Kundenbeziehungen und unserer umfassenden Erfahrungen in den jeweiligen Industrien unterstützen wir unsere Kunden dabei, die unbegrenzten Potentiale von Kreativität, Technologie und Data Intelligence zu nutzen und sie im schnellen Takt unserer Zeit umzusetzen. Besuchen Sie uns.



bank99: Versteht dich von selbst

Die bank99 AG ist ein Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG (90 Prozent) und der Schelhammer Capital Bank AG (10 Prozent). Seit April 2020 aktiv, übernahm sie zum Jahresende 2021 das Privatkund*innengeschäft der ING in Österreich. Mit über 300 Mitarbeiter*innen betreut sie österreichweit über 260.000 Kund*innen. Als Digitalbank mit einem flächendeckenden Netz von über 1.700 Post Partnern und Postfilialen bietet die bank99 ein umfassendes Leistungsportfolio mit Konto, Zahlungsverkehr und Geldversand, Konsumkredit, Veranlagen und Sparen, Wohnfinanzierung und Versicherungen. Mehr unter https://bank99.at/





